Шевченко назвав причину успіху в матчі з Францією

Українська збірна повністю позбавила суперника можливості використовувати вільний простір

Нічия зі збірною Франції в першому матчі відбору чемпіонату світу 2022 року поставила збірну України в один ряд з командою Дідьє Дешама в боротьбі за перше місце в групі. Головний тренер Андрій Шевченко розповів, як вдалося досягти позитивного результату в Парижі.

«Це була хороша для нас гра, — наводить слова наставника синьо-жовтих сайт УАФ. — Ми виконали план, уперше грали за такою схемою. Було дуже складно, оскільки ми мали замало часу на підготовку. Я хочу подякувати своїм футболістам за докладені ними зусилля й командну гру. Вони витратили багато енергії, але це єдиний спосіб зупинити настільки талановиту команду, як Франція. Для нас це дуже хороший результат — здобути сьогодні одне очко.

— Ми добре вивчали суперника. Товариський матч теж допоміг, дав нам інформацію, що розкриватися й грати у відкритий футбол із Францією рівноцінно самогубству. Ми постаралися зіграти компактно, створити певний тиск на м'ячі, закрити найгостріших футболістів суперника, зокрема, Киліана Мбаппе. Він дуже добре атакує в просторі, постійно змінює фланги, але в грі з нами менше це робив. Мбаппе діяв зліва, бо ми поставили проти нього більше гравців. Один постійно пресингував, а другий закривав простір. План удався.

Думаю, що ті продовження контратак, які в нас були, більше пов'язані з якимось технічним браком. Відпрацьовуючи стільки в обороні, ти недостатньо свіжий у своїх рішеннях під час контратак. Були непогані продовження. Десь хлопці втомилися, приймали неправильні рішення. Це нормально. У нас було багато шансів, але припускалися технічних помилок. Ти завжди втрачаєш багато енергії, коли пробігаєш велику дистанцію. Французька команда відправляла в атаку багато футболістів, відкривала для нас простір».

В іншому матчі нашої групи Фінляндія та Боснія і Герцеговина також зіграли внічию – 2:2.