Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна

41-річну Вонн не спиняють її проблеми зі здоров'ям

Легенда світового гірськолижного спорту Ліндсі Вонн за тиждень до старту Зимових Олімпійських Ігор 2026 року отримала важку травму коліна, але не планує відміняти свій виступ на форумі. Про це повідомляє «Главком».

Аварія на заключному старті перед Олімпіадою

Інцидент стався минулої п'ятниці на етапі Кубку світу в швейцарській Кран-Монтані. Під час стрибка на верхній частині траси Вонн втратила контроль і на великій швидкості влетіла в захисні сітки. Попри те, що 41-річна спортсменка змогла самостійно доїхати до фінішу, тримаючись за ліве коліно, результати поглибленого медичного обстеження виявилися невтішними: розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

Спочатку лікарі повідомляли про забій кістки, проте детальне сканування підтвердило серйозність пошкодження. Ситуація ускладнюється тим, що восени 2024 року Вонн повернулася у великий спорт після п'ятирічної паузи та складної операції із заміни колінного суглоба штучним імплантом.

Бажання виступити на Іграх-2026

Попри те, що подібна травма зазвичай потребує негайної операції та тривалої реабілітації, Ліндсі Вонн налаштована боротися. Її мета – швидкісний спуск, запланований на неділю, 8 лютого. Спортсменка планує використовувати спеціальну підтримуючу пов'язку. «Я знаю, що мої шанси зараз не такі, як були до падіння. Але доки є бодай один відсоток – я буду намагатися. Якщо коліно буде стабільним і я відчую впевненість, я поїду. Проте остаточну відповідь дасть лише швидкість у 80 миль на годину», – заявила титулована американка.

У поточному сезоні Вонн вразила світ, здобувши дві перемоги та сім подіумів на етапах Кубку світу, що робило її однією з головних фавориток Ігор-2026. Зараз її участь у змаганнях залишається під великим питанням, але спортсменка оптимістично налаштована, зазначивши в Instagram: «My Olympic dream is not over».

Нагадаємо, що 41-річна Ліндсі Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу. Одна з найсильніших гірськолижниць в історії Ліндсі Вонн тріумфально повернулася на вершину світового спорту, здобувши перемогу у швидкісному спуску на першому етапі Кубка світу сезону 2025/26 у швейцарському Санкт-Моріці.