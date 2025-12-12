41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу

Легендарна американська гірськолижниця вкотре переписує історію

Одна з найсильніших гірськолижниць в історії Ліндсі Вонн тріумфально повернулася на вершину світового спорту, здобувши перемогу у швидкісному спуску на першому етапі Кубка світу сезону 2025/26 у швейцарському Санкт-Моріці. Про це повідомляє «Главком».

У віці 41 року Вонн стала найстаршим переможцем як серед чоловіків, так і серед жінок за всю історію Кубка світу FIS на своєму 409-му старті. Вонн, яка завершила кар’єру у 2019 році, але повернулася перед стартом сезону-2024/25, продемонструвала вражаючу форму, впевнено обігнавши своїх суперниць і випередивши найближчу переслідувачку, австрійку Магдалену Еггер, яка вперше в кар'єрі піднялася на подіум, на 0,98 секунди. Третє місце посіла ще одна австрійка, Мір’ям Пухнер, а зіркова італійка Соф’я Годжа фінішувала четвертою.

Ця перемога стала для Вонн 83-ю на Кубку світу загалом та 44-ю у швидкісному спуску, а також першою з 14 березня 2018 року. Емоції спортсменки були надзвичайними; вона зізналася, що навіть її батько плакав, а сама вона відчула, що вся важка робота окупилася. Вонн пояснила свій успіх ідеальним поєднанням факторів, включаючи ідеальний сніг і відсутність вітру, а також агресивним проходженням середньої частини траси, де вона змогла набрати солідну швидкість, що призвело до того, що на фініші вона ледь не врізалася у бар'єри. Вонн заявила, що всі, хто не вірив у її повернення, лише зробили її сильнішою. Цей результат змусив Вонн задуматися про перегляд своїх планів щодо можливого завершення кар'єри після останньої гонки Олімпіади 2026 року, оскільки вона явно залишається конкурентоспроможною на найвищому рівні.

Нагадаємо, що на цьому етапі гідну конкуренцію Ліндсі могла б скласти Корінне Зутер, яка тренувалася у Санкт-Моріці та отримала серйозну травму. Інцидент стався у середу, коли 30-річна спортсменка впала на високій швидкості під час відпрацювання елементів швидкісного спуску. Як повідомляє асоціація Swiss-Ski, лижниця змушена зробити вимушену паузу приблизно на чотири тижні. Саме стільки часу медики прогнозують для повного загоєння травм і відновлення функціонального стану опорно-рухового апарату.