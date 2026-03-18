«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ

Керівництво гранда сите по горло витівками зірки команди

Італійський «Мілан» розгляне продаж вінгера Рафаеля Леау. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Менеджмент «россонері» розчарований рівнем виступів португальця. Окрім того, босам не до вподоби поведінка нападника. Зокрема, в останньому поєдинку «Мілана» він вибухнув незгодою з Массіміліано Аллегрі через ранню заміну.

У контракті Леау з «россонері» нібито передбачені відступні в розмірі 170 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда вважає малоймовірним трансфер за таку суму. Натомість на «Сан-Сіро» готові знизити цінник до 80 млн.

У 2018 році «Мілан» заплатив за португальця 49,50 млн євро французькому «Ліллю». Інтерес до Леау приписують англійським та аравійським клубам. «Россонері» готові замінити вінгера Антоніо Нусою з німецького РБ «Лейпциг», запропонувавши за нього орієнтовно 35 млн.

У нинішньому сезоні Леау провів 24 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і дві результативні передачі. Контракт нападника з «Міланом» чинний до літа 2028 року.

До слова, раніше міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.