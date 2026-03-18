«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ

Бабіков знявся з гонки чемпіонату РФ з біатлону

Чемпіон світу 2017 року в чоловічій естафеті Антон Бабіков в інтерв'ю пропагандистам розкритикував організацію чемпіонату Росії з біатлону у Тюмені. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 18 березня 2026 року, Бабіков знявся з суперспринту під час перегонів.

«Здали нерви. У них зламалася установка, 15-а не працює. Коли ми під'їжджаємо, ми не бачимо, якими йдемо, укладаємося по порядку просто. Я коли вже проїхав 15-ту, то суддя сказав, що мені потрібно на 16-ту установку. Я розвертаюсь, а там натовп, усі під'їжджають. Тобто у них навіть немає резервної установки, якби я біг, то ніде було б стріляти одній людині. Я поки дійшов до 27 установки, де я зміг лягти, вже вся перша п'ятірка пішла. Я розумів, що мені цей час не віднімуть, скажуть, що я сам не ліг на 16 установку, але я ж знав, що 15-а зламана», – розповів Бабіков.

Він також зазначив, що раніше таких інцидентів у його кар'єрі не було.

«Такого не було. Прикро, звичайно. Я у цій гонці часто був у призах. Бувають технічні збої, просто я не вважаю, що тут було зроблено все для того, щоб їх не було. Тобто стрільбище тиждень не працювало перед чемпіонатом Росії. Чому люди плутають установки? Бо стрільбище не працювало. Потрібно якісніше працювати з установками, тоді у людей не буде проблем, не буде провалених перегонів», – зазначив Бабіков.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.