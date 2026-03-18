«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
Бабіков є чемпіоном світу 2017 року в чоловічій естафеті

Бабіков знявся з гонки чемпіонату РФ з біатлону

Чемпіон світу 2017 року в чоловічій естафеті Антон Бабіков в інтерв'ю пропагандистам розкритикував організацію чемпіонату Росії з біатлону у Тюмені. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 18 березня 2026 року, Бабіков знявся з суперспринту під час перегонів.

«Здали нерви. У них зламалася установка, 15-а не працює. Коли ми під'їжджаємо, ми не бачимо, якими йдемо, укладаємося по порядку просто. Я коли вже проїхав 15-ту, то суддя сказав, що мені потрібно на 16-ту установку. Я розвертаюсь, а там натовп, усі під'їжджають. Тобто у них навіть немає резервної установки, якби я біг, то ніде було б стріляти одній людині. Я поки дійшов до 27 установки, де я зміг лягти, вже вся перша п'ятірка пішла. Я розумів, що мені цей час не віднімуть, скажуть, що я сам не ліг на 16 установку, але я ж знав, що 15-а зламана», – розповів Бабіков.

Він також зазначив, що раніше таких інцидентів у його кар'єрі не було.

«Такого не було. Прикро, звичайно. Я у цій гонці часто був у призах. Бувають технічні збої, просто я не вважаю, що тут було зроблено все для того, щоб їх не було. Тобто стрільбище тиждень не працювало перед чемпіонатом Росії. Чому люди плутають установки? Бо стрільбище не працювало. Потрібно якісніше працювати з установками, тоді у людей не буде проблем, не буде провалених перегонів», – зазначив Бабіков.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Читайте також

Марі Едер, більш відома під прізвищем Лаукканен, тричі у своїй кар'єрі піднімалася на п'єдестал етапів Кубка світу
Переможниця етапів Кубка світу з біатлону стала матір'ю
16 березня, 21:56
Українська команда у принциповій змішаній естафеті в паралижних перегонах обійшла Росію
Паралімпіада-2026. Усі медалі збірної України
15 березня, 21:52
До цього року найуспішнішою Паралімпіадою для Олександри Кононової був Ванкувер-2010, де вона здобула чотири медалі
Українська паралімпійка Кононова увійшла до десятки мультимедалісток Ігор в Італії
15 березня, 21:19
Олександра Кононова виборола ювілейну десяту нагороду на Паралімпіадах
Паралімпіада 2026. Результати українців у другий змагальний день
9 березня, 00:22
Чепурний та Тарасюк – найкращі спортсмени лютого за версією НОК України
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
2 березня, 17:31
Ковзанярка Марейке Груневауд не могла дозволити собі програти масстарт, адже на кону стояла історія для Нідерландів
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 21 лютого
22 лютого, 01:26
Фристайлістка Ангеліна Брикіна на Олімпіаді показала найскладніші стрибки у своєму житті
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
21 лютого, 23:03
Віталій Мандзин замкнув чільну десятку в масстарті
Українські біатлоністи завершили виступи на Олімпіаді-2026: результат останньої гонки
20 лютого, 16:46
Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
19 лютого, 03:01

Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
