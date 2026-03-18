Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Ерлінг Голанн не втомлюється забивати в Лізі чемпіонів
фото: Reuters

На фоні вильоту з турніру норвежець оновив персональне досягнення

Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанн наздогнав колишнього нападника мюнхенської «Баварії» Томаса Мюллера в списку голеадорів Ліги чемпіонів усіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Напередодні скандинав голом не врятував «містян» від вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вдруге поступилася мадридському «Реалу» (1:2). Тепер «Манчестер Сіті» зможе зосередитися на внутрішніх турнірах.

Забитий м'яч Голанна став для нього 57-м у Лізі чемпіонів. Тепер він ділить з Мюллером сьоме місце в списку бомбардирів турніру за всю історію. Наступний орієнтир норвежця – український футболіст, тренер і функціонер Андрій Шевченко (59 голів).

Безумовним лідером номінації залишається Кріштіану Роналду. Культовий португалець оформив 141 м'яч у Лізі чемпіонів за всю кар'єру. Він випередив одвічного конкурента Ліонеля Мессі з Аргентини на 12 голів. Третій – форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі (107 м'ячів).

Чим відомий Ерлінг Голанн

Уродженець англійського Лідса, вихованець норвезького «Брюне». За дубль скромної команди дебютував у чемпіонаті Норвегії у 15 років.

Після одного сезону в рідній команді провів ще два за «Мольде». Пізніше опинився в австрійському «Ред Булл Зальцбург», а звідти перебрався в дортмундську «Боруссію». Двічі чемпіон Австрії, володар Кубків Австрії та Німеччини.

Влітку 2022 року за 60 млн євро перейшов у «Манчестер Сіті». У лавах «містян» виграв два титули Прем'єр-ліги, Кубок і Суперкубок Англії, трофей Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА. Двічі став найкращим бомбардиром АПЛ і виграв «Золотий бутс» у сезоні 2022/23.

Чим відомий Андрій Шевченко

Вихованець київського «Динамо», зірковий нападник, згодом – тренер і функціонер. Третій володар «Золотого м'яча» в історії України та рекордсмен збірної України за голами.

На дорослому рівні Шевченко дебютував у кампанії 1992/93 за другу команду «Динамо» в Першій лізі. У першій же дебютував у сезоні 1994/95. Розцвів під керівництвом Валерія Лобановського, створивши наприкінці 90-х ударний тандем із Сергієм Ребровим.

У 1999 році за 25 млн доларів перейшов у «Мілан». У лавах «россонері» був чемпіоном Італії, виграв по Кубку та Суперкубку Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2002/03 і здобув Суперкубок УЄФА.

У збірній України провів 111 матчів, у яких оформив 48 голів. Учасник ЧС-2006 і домашнього Євро-2012, після якого завершив ігрову кар'єру. У 2016 році очолив національну команду, а в 2024-му став президентом УАФ.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Натомість півзахисник англійського «Ноттінгема» Елліот Андерсон зацікавив обидва клуби з Манчестера. Шанси підписати хавбека різко зростуть в разі вильоту «лісників» із АПЛ. Наразі «Форест» іде над зоною вильоту лише за додатковими показниками перед столичним «Вест Гемом».

Читайте також

Андрій Шевченко міг переїхати до Вічного міста
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
11 лютого, 15:16
Педру Нету (праворуч) відбувся переляком
УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм
Вчора, 10:58
Луїс Діас отримав час подумати над власною поведінкою
«Баварія» втратила двох нападників через дискваліфікацію
Вчора, 12:26
Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Вчора, 18:56
Александер Ісак перейшов на новий етап реабілітації
Трансферний рекордсмен «Ліверпуля» відновив тренування
Вчора, 19:55
Андрій Лунін успішно підстрахував Тібо Куртуа
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
Сьогодні, 11:27

Новини

Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
