Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

На фоні вильоту з турніру норвежець оновив персональне досягнення

Форвард англійського «Манчестер Сіті» Ерлінг Голанн наздогнав колишнього нападника мюнхенської «Баварії» Томаса Мюллера в списку голеадорів Ліги чемпіонів усіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Напередодні скандинав голом не врятував «містян» від вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда Хосепа Гвардіоли вдруге поступилася мадридському «Реалу» (1:2). Тепер «Манчестер Сіті» зможе зосередитися на внутрішніх турнірах.

Забитий м'яч Голанна став для нього 57-м у Лізі чемпіонів. Тепер він ділить з Мюллером сьоме місце в списку бомбардирів турніру за всю історію. Наступний орієнтир норвежця – український футболіст, тренер і функціонер Андрій Шевченко (59 голів).

Безумовним лідером номінації залишається Кріштіану Роналду. Культовий португалець оформив 141 м'яч у Лізі чемпіонів за всю кар'єру. Він випередив одвічного конкурента Ліонеля Мессі з Аргентини на 12 голів. Третій – форвард іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі (107 м'ячів).

Чим відомий Ерлінг Голанн

Уродженець англійського Лідса, вихованець норвезького «Брюне». За дубль скромної команди дебютував у чемпіонаті Норвегії у 15 років.

Після одного сезону в рідній команді провів ще два за «Мольде». Пізніше опинився в австрійському «Ред Булл Зальцбург», а звідти перебрався в дортмундську «Боруссію». Двічі чемпіон Австрії, володар Кубків Австрії та Німеччини.

Влітку 2022 року за 60 млн євро перейшов у «Манчестер Сіті». У лавах «містян» виграв два титули Прем'єр-ліги, Кубок і Суперкубок Англії, трофей Ліги чемпіонів, Суперкубок УЄФА. Двічі став найкращим бомбардиром АПЛ і виграв «Золотий бутс» у сезоні 2022/23.

Чим відомий Андрій Шевченко

Вихованець київського «Динамо», зірковий нападник, згодом – тренер і функціонер. Третій володар «Золотого м'яча» в історії України та рекордсмен збірної України за голами.

На дорослому рівні Шевченко дебютував у кампанії 1992/93 за другу команду «Динамо» в Першій лізі. У першій же дебютував у сезоні 1994/95. Розцвів під керівництвом Валерія Лобановського, створивши наприкінці 90-х ударний тандем із Сергієм Ребровим.

У 1999 році за 25 млн доларів перейшов у «Мілан». У лавах «россонері» був чемпіоном Італії, виграв по Кубку та Суперкубку Італії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2002/03 і здобув Суперкубок УЄФА.

У збірній України провів 111 матчів, у яких оформив 48 голів. Учасник ЧС-2006 і домашнього Євро-2012, після якого завершив ігрову кар'єру. У 2016 році очолив національну команду, а в 2024-му став президентом УАФ.

До слова, керманич «Манчестер Сіті» Гвардіола піднявся у трійку найкращих за кількістю призів тренера місяця в АПЛ. Його вдванадцяте в кар'єрі визнали найкращим. Наступний орієнтир іспанця – французький фахівець Арсен Венгер (15 нагород).

Натомість півзахисник англійського «Ноттінгема» Елліот Андерсон зацікавив обидва клуби з Манчестера. Шанси підписати хавбека різко зростуть в разі вильоту «лісників» із АПЛ. Наразі «Форест» іде над зоною вильоту лише за додатковими показниками перед столичним «Вест Гемом».