Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
ЦСКА не зміг вилетіти з Краснодара до Москви

У вівторок, 17 березня 2026 року, ЦСКА у Кубку Росії програв «Краснодару»

Російський футбольний ЦСКА не зміг вчасно вилетіти з Краснодара (РФ) після матчу Кубка Росії. Про це повідомляє «Главком».

Причиною перенесення рейсу стала атака БПЛА.

У вівторок, 17 березня 2026 року, ЦСКА у Кубку Росії програв «Краснодару» з рахунком 0:4 у грі-відповід у півфіналі Шляху РПЛ і опустилися в Шлях регіонів.

Найближчий матч команда проведе у 22 турі РПЛ проти махачкалінського «Динамо» на своєму полі, гра пройде 21 березня 2026 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Українські банки готові до кредитування економіки
