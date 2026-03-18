Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью постраждали від молодшого колеги
фото: Reuters

Для молодого фахівця не існує авторитетів у головному єврокубку

Керманич мадридського «Реала» Альваро Арбелоа став першим тренером в історії, який вибив Жозе Моурінью і Хосепа Гвардіолу в плейоф Ліги чемпіонів із перемогами в усіх матчах протистоянь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MisterChip.

Іспанець очолив «вершкових» у середині січня та вивів команду в попередній раунд плейоф головного єврокубка. Королівський клуб там двічі переміг лісабонську «Бенфіку» Моурінью (1:0, 2:1). Натомість в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів настала черга «Манчестер Сіті» Гвардіоли (3:0, 2:1).

Раніше обох великих тренерів у плейоф турніру перемагали й інші фахівці. Проте, німець Юрген Клопп і аргентинський ентренадор Дієго Сімеоне ніколи не вигравали в команд Моурінью і Гвардіоли в обох поєдинках.

Окрім того, Арбелоа встановив новий клубний рекорд. Він став першим керманичем «Реала» з чотирма перемогами в перших чотирьох матчах плейоф Ліги чемпіонів. Продовжити серію 43-річний іспанець намагатиметься в чвертьфіналі, де «вершкові» зустрінуться з переможцем пари мюнхенської «Баварії» та «Аталанти» з Бергамо.

До слова, раніше «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії» з Мюнхена. Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, «Реал» вирішив проігнорувати ностальгійну акцію Ла Ліги. Іспанські клуби вийдуть на поєдинки одного з турів у ретрокомплектах. Суддівські бригади також матимуть вінтажну форму, а в телетрансляції повернеться ретрографіка.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті ФК Реал (Мадрид) Жозе Моурінью ФК Бенфіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Давід Вілья повернувся до столиці Іспанії
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
12 березня, 18:58
Хосеп Гвардіола обійшов одного шотландця в погоні за іншим
Гвардіола вийшов на третє місце за особистими призами чемпіонату Англії
13 березня, 16:12
Ешлі Коул повернувся до Італії
Легенда чемпіонату Англії несподівано став до роботи в Італії
16 березня, 13:29
Майкл Олісе матиме нагоду стати «галактікос»
«Реал» марить провідним футболістом «Баварії» – ЗМІ
16 березня, 18:57
Андрій Лунін успішно підстрахував Тібо Куртуа
Лунін прокоментував перший за два місяці матч за «Реал»
Сьогодні, 11:27
Ерлінг Голанн не втомлюється забивати в Лізі чемпіонів
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Сьогодні, 11:58

Новини

Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
Російський клуб не зміг вчасно вилетіти до Москви після гри Кубка РФ через атаку дронів
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
«Здали нерви». Російський біатлоніст розкритикував організацію чемпіонату РФ
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів
Голанн кинув виклик Шевченку в списку бомбардирів Ліги чемпіонів

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua