Тренер «Реала» Арбелоа встановив унікальне досягнення Ліги чемпіонів

Для молодого фахівця не існує авторитетів у головному єврокубку

Керманич мадридського «Реала» Альваро Арбелоа став першим тренером в історії, який вибив Жозе Моурінью і Хосепа Гвардіолу в плейоф Ліги чемпіонів із перемогами в усіх матчах протистоянь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MisterChip.

Іспанець очолив «вершкових» у середині січня та вивів команду в попередній раунд плейоф головного єврокубка. Королівський клуб там двічі переміг лісабонську «Бенфіку» Моурінью (1:0, 2:1). Натомість в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів настала черга «Манчестер Сіті» Гвардіоли (3:0, 2:1).

Раніше обох великих тренерів у плейоф турніру перемагали й інші фахівці. Проте, німець Юрген Клопп і аргентинський ентренадор Дієго Сімеоне ніколи не вигравали в команд Моурінью і Гвардіоли в обох поєдинках.

Окрім того, Арбелоа встановив новий клубний рекорд. Він став першим керманичем «Реала» з чотирма перемогами в перших чотирьох матчах плейоф Ліги чемпіонів. Продовжити серію 43-річний іспанець намагатиметься в чвертьфіналі, де «вершкові» зустрінуться з переможцем пари мюнхенської «Баварії» та «Аталанти» з Бергамо.

