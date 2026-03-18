Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за результативністю

За підсумком першого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи 2027 з баскетболу капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова увійшла до топ-10 в рейтингу скорерів, поділивши 5-ме місце, набираючи 18.2 очка в середньому за гру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У рейтингу асистентів відбору Аліна Ягупова зайняла четверте місце, віддаючи 6.2 результативних передач за матч.

Також серед кращих у кваліфікації Тетяна Юркевічус, яка поділила сьоме місце рейтингу відбору за підбираннями, збираючи в середньому за матч 9.2 підбирання.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).