Рютте розпочинає масштабні кадрові чистки у НАТО

У НАТО можуть бути скорочені десятки робочих місць

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ініціював процес масових скорочень у структурі альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

У рамках реформи планується скасувати два підрозділи та скоротити десятки посад у брюссельській штаб-квартирі, ці заходи пов'язані з побоюваннями через можливий вихід США з альянсу.

«Реорганізація відбулася на тлі побоювань, що скептично налаштований по відношенню до НАТО президент США Дональд Трамп одного разу може вийти з військового альянсу», – наголошується у публікації.

Зокрема Рютте, який обійняв посаду генерального секретаря НАТО минулого жовтня, планує ліквідувати два відділи та скоротити низку посад у штаб-квартирі, повідомили троє нинішніх чиновників НАТО та один колишній високопосадовець.

«Реформи також відбуваються на тлі складного геополітичного та оборонного контексту, коли війни тривають в Україні та на Близькому Сході, а адміністрація Трампа неодноразово попереджала, що США можуть відійти на другий план у питаннях безпеки Європи в майбутньому», – йдеться у статті.

Нагадаємо, у Північноатлантичному альянсі повідомили про важливе рішення щодо надання Україні військової підтримки, зокрема зброї. Відтепер деталі допомоги зберігатимуть у таємниці, щоб ускладнити планування російськими військовими своїх операцій в Україні.