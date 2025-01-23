Легендарний тренер Тайсона знайшов Володимиру Кличку суперника

Тренер хоче, щоб Кличко побився з Джейком Полом

Легендарний тренер Тедді Атлас, який колись тренував Майка Тайсона, хотів би, щоб Володимир Кличко повернувся у бокс та провів бій з блогером-шоуменом Джейком Полом.

«Полу варто битися з Кличком, який хоче повернутися. Володимир у чудовій формі, наскільки це можливо для його віку. Ми недавно бачилися на бою Усика і Ф'юрі, він ніби зроблений зі сталі – у прекрасній формі. Кличко досі «сталевий молот». Якби цей бій відбувся, багато хто хотів би, щоб Пол отримав по заслугах», – сказав Атлас.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року боксер-шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів – 80–72, 79–73, 79–73. Тайсон зазнав сьомої поразки на профі-рингу.