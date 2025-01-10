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Промоутер Воррен розповів, що сказав йому Ф'юрі після поразки Усику

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Промоутер Воррен розповів, що сказав йому Ф'юрі після поразки Усику
фото: Associated Press

Тайсон вирішив відпочити після боксу

Промоутер Френк Воррен розповів, як проводить час Тайсон Ф'юрі після поразки Олександру Усику у реванші. Про це промоутер розповів у коментарі Seconds Out.

«Після реваншу з Усиком я розмовляв з Тайсоном один або два рази. Тайсон мені сказав, що хоче провести свій час разом зі сім'єю. Він взяв час на відпочинок і повинен бути з сім'єю. Зараз Тайсон насолоджується часом з рідними, він провів два важкі тренувальні табори і заслужив на це. Чи продовжить Тайсон кар'єру? Це його рішення, я не буду його переконувати, що потрібно робити. Тайсон все ще молодий чоловік, він провів два виснажливі бої з Усиком, але ці поєдинки були важкими для обох хлопців», – сказав Воррен.

Нагадаємо, відомий портал BoxingScene назвав найкращого професіонального боксера 2024 року. Як повідомляє BoxingScene, першим став українець Олександр Усик, який вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.  

2024 року Олександр двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі – у травні та грудні. Бій у грудні тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

Натомість Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

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Теги: Олександр Усик Тайсон Френк Воррен бокс

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