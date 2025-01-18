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Експерти спрогнозували, коли Усик може завершити професійну кар'єру

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Експерти спрогнозували, коли Усик може завершити професійну кар'єру
Журналісти вважають, що в Усика може виникнути проблема з мотивацією

Журналісти впевнені, що Усику більше нічого доводити на рингу
 

Авторитетний спортивний ресурс ESPN спрогнозував, що чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик завершить кар'єру вже у 2025 році.

Експерти вважають, що Усику більше нічого доводити, і насправді більше немає з ким битися. Олімпійський золотий призер двічі переміг Ентоні Джошуа і додав дві перемоги над Тайсоном Ф'юрі минулого року.

Журналісти вважають, що в Усика може виникнути проблема з мотивацією, якщо мова йде про бій з Даніелем Дюбуа.

«Звичайно, для Усика є й інші бої. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, коли вони битимуться 22 лютого за титул чемпіона світу за версією IBF, Усик може битися з Паркером за титул, який у нього було відібрано, щоб знову стати абсолютним чемпіоном. Але цього року Усику виповнюється 38 років, він вже заробив дев’ятизначну цифру за свою славетну кар’єру», – зазначає ESPN.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

Теги: Олександр Усик бокс

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