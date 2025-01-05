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У 48 років раптово помер відомий український воротар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У 48 років раптово помер відомий український воротар
З 2011 до 2016 року Гуменюк був тренером у юнацькій збірній України з футболу
фото з відкритих джерел

Помер колишній голкіпер та тренер Олександр Гуменюк

4 січня раптово помер колишній воротар та тренер юнацької збірної України з футболу Олександр Гуменюк. Йому було 48 років. Про це повідомляє пресслужба вишгородського клубу «Діназ», де він працював останніми роками.

Гуменюк розпочав свою кар'єру у Хмельницькому, тренуючись у ДЮСШ «Поділля». На початку 90-х він приєднався до молодіжної команди київського «Динамо», де виступав разом із Андрієм Шевченком та іншими майбутніми зірками.

У 48 років раптово помер відомий український воротар фото 1

На професійному рівні дебютував за «Борисфен», а надалі грав за такі клуби, як «Чорноморець» (Одеса), «Волинь» (Луцьк) та «Металіст» (Харків).

З 2011 до 2016 року Гуменюк був тренером у юнацькій збірній України з футболу, де допомагав Олександру Петракову, працюючи з воротарями. Він також тренував у таких клубах, як «Ворскла», «Буковина» та «Полтава», а останні роки присвятив розвитку власної футбольної школи.

За свою ігрову кар'єру Гуменюк провів понад сто матчів, а його тренерська робота охопила десятиліття. Серед його досягнень – чемпіонство Другої ліги (1993/94), «бронза» чемпіонату України (2006/2007) та два виходи до півфіналу національного Кубка (2002/2003 та 2006/2007).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у віці 35 років раптово помер чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA Gold Пол Бамба.

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Теги: спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть тренер

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