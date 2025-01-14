По шию у снігу: поляк встановив світовий рекорд

Поляк Лукаш Шпунар майже дві години пролежав у кучугурі снігу

Лукаш Шпунар, відомий як Ice King, пролежав дві години, занурений по шию в сніг, і одягнений лише в шорти. Рекорд Гіннесса за найтриваліший час прямого контакту всього тіла зі снігом тепер належить поляку. Такого ще ніхто у світі не робив, пише gk24.pl.

Лукаш Шпунар, на рахунку якого вже три світові рекорди, цього разу провів понад дві години у крижаному снігу. Встановити рекорд, що потребує максимального часу у прямому контакті зі снігом, виявилося нелегко. До цього рекорд належав Валеріану Романовському, який пробув у снігу 1 годину 45 хвилин та 9 секунд.

Встановлення рекорду Гіннесса відбулося на пляжі міста Колобжег у рамках щорічної зустрічі моржів на заході Styczniowy Spontan 3.0 – Festival Morsowania w Kołobrzegu 2025. Була споруджена снігова гірка, і незабаром після цього Шпунар був повністю занурений у сніг за допомогою помічників. Щоб рекорд було зараховано, висота снігового покриву мала становити мінімум 0,7 м, а діаметр – 1,5 м. З величезної кучугури, яку спеціально доставили з Якушицької Поляни, виднілася лише голова спортсмена. Сотні глядачів спостерігали за тим, що відбувається через огорожі, і протягом усього випробування активно підбадьорювали Лукаша.

За станом здоров'я постійно стежили медики, які вимірювали його температуру. Вона трималась в межах 35,5 градусів за Цельсієм. Коли під час випробування глядачі помітили, що тіло рекордсмена почало тремтіти від холоду, у багатьох виникали сумніви, чи він витримає до кінця. Коли судді оголосили про завершення двох годин, Шпунара витягли зі снігової кучугури і перенесли на ношах у швидку допомогу, де на нього чекали рятувальники.

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Новий рекордсмен не приховував радості. Під бурхливі оплески та крики глядачів він піднімав руки на знак перемоги, доки його несли через натовп глядачів.

«Лукаш готувався до встановлення цього рекорду близько пів року. Це його четвертий рекорд. Звичайна людина після певних тренувань також могла б досягти такого результату, адже Лукаш зроблений з того ж тіста, що й ми. Різниця лише в тому, що він вірить у свої сили і знає, заради чого це робить. Він вирішив, що до 50 років хоче встановити 50 рекордів Гіннесса», – розповів його тренер Бартломей Флорек.

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