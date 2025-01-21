Президент Федерації лижного спорту підтримав повернення «нейтральних» спортсменів до змагань

Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента Міжнародного олімпійського комітету

Еліаш: Спортсмени не несуть відповідальності за те, де вони народилися, і не повинні бути обмежені

Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Йоган Еліаш підтримав формат повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у «нейтральному» статусі. Про це він заявив в ефірі Radiosporten.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіян і білорусів відсторонили від усіх змагань під егідою FIS – з лижних перегонів, сноубордингу, стрибків з трампліна та інших дисциплін. Відтоді у FIS ініціювали перегляд допуску спортсменів з цих країн, але залишали санкції у дії, зокрема і у сезоні 2024/25.

В інтерв'ю Еліаш заявив, що підтримує повернення російських та білоруських спортсменів до виступів у змагання за зразком Олімпіади-2024 – Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив на Ігри росіян та білорусів у «нейтральному» статусі.

«Дуже добре вийшло з білоруськими та російськими спортсменами. У цих питаннях важливо мати нейтралітет. Спортсмени не несуть відповідальності за те, де вони народилися, і не повинні бути обмежені», – сказав президент.

Заява Еліаша відбулась на фоні передвиборчої кампанії – він є кандидатом на пост президента МОК. У серпні 2024-го чинний очільник організації Томас Бах заявив, що не буде переобиратися на пост після завершення другої каденції, яка спливає у 2025 році.

Відсторонення росіян та білорусів лишається в силі до завершення сезону 2024/25. Наразі триває відбірковий цикл зимових Ігор-2026 у дисциплінах FIS, таким чином відсторонені спортсмени пропускають перший офіційний рік, в якому атлети виборюють ліцензії до Мілана й Кортіни-д'Ампеццо.

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