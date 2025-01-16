«Розірвало двигун та салон автівки». Наслідки атаки на Київ

У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто

Сьогодні, 16 січня, російські окупанти влаштували чергову дронову атаку Києва. У Соломʼянському районі впали уламки, внаслідок чого пошкоджений автомобіль. Інформація про постраждалих відсутня. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Міський голова Києва Володимир Кличко у Telegram повідомив, що у Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто.

«Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж нема», – йдеться в його повідомленні.

Згодом він додав, що у Дніпровському районі виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО. Потерпілих, за словами Кличка, немає.

Нагадаємо, о 12:08 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники. О 12:29 пролунав відбій.

Уночі 16 січня російські безпілотники атакували Полтавщину. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області. Внаслідок ворожої атаки, за словами ОВА, ніхто не постраждав, однак пошкоджено енергооб'єкт, а споживачі залишилися без світла: