Володимир Кличко планує повернення на ринг? Що відомо

Якщо 48-річний Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу

Том Лоффлер, промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка розповів, що український ексбоксер планує повернутися на професійний ринг. Про це Лоффер сказав у коментарі для Esnews.

«Володимир сказав, що буде битися за титул і поб'є рекорд Джорджа Формана, так що подивимося. Йому 48 років, у березні буде 49. Якщо хтось і здатний це зробити, то це Володимир», – сказав Лоффер.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко хотів провести поєдинок проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), який 22 лютого битиметься проти Джозефа Паркера.

Якщо Кличко виграє титул, то він стане найстаршим чемпіоном світу. Наразі цей рекорд належить легендарному Джорджу Форману, який переміг Майкла Мурера у 1994-му у віці 45 років.

Останній бій Володимир провів у квітні 2017 року, достроково програвши Джошуа.