Ліга чемпіонів. Як завершився матч «Бенфіка» – «Реал»

Вінісіус Жуніор став головним героєм для вболівальників «вершкових» і антигероєм для тих, хто підтримує «орлів»

Долю першого матчу вирішила одна результативна дія

У межах першого раунду Ліги чемпіонів однією з найцікавіших дуелей стала зустріч команд з українцями у заявці – «Реала» проти «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як зазначалося у прогнозі на матч, «Бенфіка» драматично здобула путівку до плейоф у домашньому матчі проти «Реала». У січневій зустрічі в Лісабоні гол українського воротаря Анатолія Трубіна на 90+8 хвилині допоміг господарям перемогти гостей, які грали вдесятьох після двох вилучень, – 4:2. Лісабонці фінішували 24-ми в основному етапі, тоді як мадридці вийшли до 1/16 фіналу з дев’ятої позиції.

Після тієї гри команда Жозе Моурінью провела три матчі в чемпіонаті Португалії: втратила очки з «Тонделою», а «Алверку» та «Санта-Клару» обіграла з однаковим рахунком 2:1. Відзначилися Шельдеруп, Кабрал і Павлідіс, ще один м’яч суперник зрізав у власні ворота.

«Реал» у Ла Лізі здобув три перемоги: непросту над «Райо Вальєкано» (2:1) та більш упевнені – над «Валенсією» і «Реал Сосьєдадом» (по чотири забиті м’ячі). Вінісіус Жуніор оформив три голи в цих матчах.

Хід гри

Перший тайм пройшов за активності мадридців. Уже на 10-й хвилині Кіліан Мбаппе пробивав низом, але Анатолій Трубін упевнено зіграв у цьому моменті. Згодом український голкіпер парирував дальній удар Арди Гюлера, а на 24-й хвилині свою майстерність продемонстрував і Тібо Куртуа, потягнувши прицільний постріл Фредріка Аурснеса в нижній кут. Перед перервою «Реал» мав ще кілька нагод: Мбаппе пробив вище, Гюлер змусив Трубіна виконати ще один сейв, а спробу Мбаппе на добиванні заблокували.

Одразу після відновлення гри гості відкрили рахунок. На 50-й хвилині Вінісіус Жуніор індивідуально розібрався з обороною і бездоганно пробив у праву «дев’ятку». Невдовзі бразилець отримав жовту картку після святкування м'яча, а матч було тимчасово призупинено через расистські вигуки з трибун.

У другій половині «Реал» продовжив тиснути: Вінісіус двічі небезпечно пробивав у штрафному, але Трубін щоразу рятував команду. «Бенфіка» намагалася освіжити гру замінами, випустивши Георгія Судакова та Доді Лукебакіо. Кінцівка вийшла нервовою: попередження отримали Джанлука Престіанні, Вінісіус і Мбаппе, а головний тренер лісабонців Жозе Моурінью спочатку побачив перед собою жовту картку за неспортивну поведінку, а згодом – і червону. Продовжилися покарання для обох сторін і після цього: спершу гірчичник отримав Кіліан Мбаппе, а потім – і українець Георгій Судаков.

Через затримку внаслідок расистських вигуків компенсований час склав одразу 14 хвилин. Однак під час нього особливо гострих моментів створити не вдалося, тому в першому матчі так званого «українського дербі» мінімальну перемогу здобув «Реал».

Реклама. 21+



Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перший матч

«Бенфіка» – «Реал» 0:1 (0:0)

Голи: Вінісіус Жуніор (50)

Що далі?

Матч-відповідь пройде 25 лютого, де вдома гратиме вже іспанська команда. Португальському клубу доведеться добряче постаратися, адже всі їхні перемоги над «Реалом» були саме на домашньому полі, і невикористаний шанс потішити власні трибуни може завершити виступ у головному клубному турнірі Європи для Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.

Нагадаємо, що «Бенфіка» Анатолія Трубіна, який провів повний матч, і Георгія Судакова, який вийшов на заміну на 79-й хвилині, здолала в гостях «Санта-Клару» (2:1) у межах 22-го туру Прімейри.