Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга чемпіонів. Як завершився матч «Бенфіка» – «Реал»

Реклама
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ліга чемпіонів. Як завершився матч «Бенфіка» – «Реал»
Вінісіус Жуніор став головним героєм для вболівальників «вершкових» і антигероєм для тих, хто підтримує «орлів»
фото: Reuters

Долю першого матчу вирішила одна результативна дія

У межах першого раунду Ліги чемпіонів однією з найцікавіших дуелей стала зустріч команд з українцями у заявці – «Реала» проти «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем 

Як зазначалося у прогнозі на матч, «Бенфіка» драматично здобула путівку до плейоф у домашньому матчі проти «Реала». У січневій зустрічі в Лісабоні гол українського воротаря Анатолія Трубіна на 90+8 хвилині допоміг господарям перемогти гостей, які грали вдесятьох після двох вилучень, – 4:2. Лісабонці фінішували 24-ми в основному етапі, тоді як мадридці вийшли до 1/16 фіналу з дев’ятої позиції.

Після тієї гри команда Жозе Моурінью провела три матчі в чемпіонаті Португалії: втратила очки з «Тонделою», а «Алверку» та «Санта-Клару» обіграла з однаковим рахунком 2:1. Відзначилися Шельдеруп, Кабрал і Павлідіс, ще один м’яч суперник зрізав у власні ворота.

«Реал» у Ла Лізі здобув три перемоги: непросту над «Райо Вальєкано» (2:1) та більш упевнені – над «Валенсією» і «Реал Сосьєдадом» (по чотири забиті м’ячі). Вінісіус Жуніор оформив три голи в цих матчах.

Хід гри 

Перший тайм пройшов за активності мадридців. Уже на 10-й хвилині Кіліан Мбаппе пробивав низом, але Анатолій Трубін упевнено зіграв у цьому моменті. Згодом український голкіпер парирував дальній удар Арди Гюлера, а на 24-й хвилині свою майстерність продемонстрував і Тібо Куртуа, потягнувши прицільний постріл Фредріка Аурснеса в нижній кут. Перед перервою «Реал» мав ще кілька нагод: Мбаппе пробив вище, Гюлер змусив Трубіна виконати ще один сейв, а спробу Мбаппе на добиванні заблокували.

Одразу після відновлення гри гості відкрили рахунок. На 50-й хвилині Вінісіус Жуніор індивідуально розібрався з обороною і бездоганно пробив у праву «дев’ятку». Невдовзі бразилець отримав жовту картку після святкування м'яча, а матч було тимчасово призупинено через расистські вигуки з трибун.

У другій половині «Реал» продовжив тиснути: Вінісіус двічі небезпечно пробивав у штрафному, але Трубін щоразу рятував команду. «Бенфіка» намагалася освіжити гру замінами, випустивши Георгія Судакова та Доді Лукебакіо. Кінцівка вийшла нервовою: попередження отримали Джанлука Престіанні, Вінісіус і Мбаппе, а головний тренер лісабонців Жозе Моурінью спочатку побачив перед собою жовту картку за неспортивну поведінку, а згодом – і червону. Продовжилися покарання для обох сторін і після цього: спершу гірчичник отримав Кіліан Мбаппе, а потім – і українець Георгій Судаков. 

Через затримку внаслідок расистських вигуків компенсований час склав одразу 14 хвилин. Однак під час нього особливо гострих моментів створити не вдалося, тому в першому матчі так званого «українського дербі» мінімальну перемогу здобув «Реал». 

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Перший матч

«Бенфіка» – «Реал» 0:1 (0:0)

  • Голи: Вінісіус Жуніор (50)

Що далі? 

Матч-відповідь пройде 25 лютого, де вдома гратиме вже іспанська команда. Португальському клубу доведеться добряче постаратися, адже всі їхні перемоги над «Реалом» були саме на домашньому полі, і невикористаний шанс потішити власні трибуни може завершити виступ у головному клубному турнірі Європи для Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. 

Нагадаємо, що «Бенфіка» Анатолія Трубіна, який провів повний матч, і Георгія Судакова, який вийшов на заміну на 79-й хвилині, здолала в гостях «Санта-Клару» (2:1) у межах 22-го туру Прімейри.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Бенфіка НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 17 лютого
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 17 лютого
Ліга чемпіонів. Як завершився матч «Бенфіка» – «Реал»
Ліга чемпіонів. Як завершився матч «Бенфіка» – «Реал»
Табличку України під час відкриття Олімпіади несла росіянка. Деталі скандалу
Табличку України під час відкриття Олімпіади несла росіянка. Деталі скандалу
Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння
Шведська гірськолижниця виборола медаль Олімпіади після харчового отруєння
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну