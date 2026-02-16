Головна Спорт Новини
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Бенфіка» й «Реал» удруге за 2026 рік зустрінуться в Португалії
фото: Reuters

Розповідаємо про найцікавіший для українських уболівальників матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

17 лютого 2026 року, на «Ештадіу да Луж» у Лісабоні місцева «Бенфіка» прийматиме мадридський «Реал» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Бенфіка» – «Реал»

«Реал» вважається фаворитом сьогоднішнього протистояння. Перемога іспанського клубу станом на 10:55 16 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 1,91, тоді як імовірність успіху «Бенфіки» представлена показником 3,78. Потенційний нічийний результат у матчі оцінюється в 4,14. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET. На можливість уникнення «Бенфікою» поразки (1Х) представлена показником 1,89, а ймовірність подібного варіанту для «Реала» (Х2) представлена коефіцієнтом 1,27.

Очікується, що обом командам вдасться порадувати своїх уболівальників голами. Сценарій «Обидві заб'ють» представлено коефіцієнтом 1,56. Вихід «Бенфіки» до 1/8 фіналу плейоф оцінюється показником 4,10, тоді як у спроможність «Реала» дістатися наступного раунду букмекери вірять помітно більше, пропонуючи коефіцієнт 1,25.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.

Передматчевий стан команд

«Бенфіка» драматично вирвала путівку до плейоф якраз у домашньому матчі проти «Реала». Гол українського воротаря Анатолія Трубіна на 90+8 хвилині січневої дуелі в Лісабоні дозволив господарям поля здолати знекровлених двома вилученнями гостей із рахунком 4:2 і фінішувати на 24-й сходинці турнірної таблиці основного етапу, тоді як мадридці вийшли до 1/16 фіналу з дев'ятої.

Після очного протистояння «Бенфіка» зіграла три поєдинки в чемпіонаті Португалії. Переконливими результати команди Жозе Моурінью назвати складно. «Орли» втратили очки з аутсайдером «Тонделою», а потім ледве перемогли середняків із «Алверки» та ще одного аутсайдера – «Санта-Клару» (двічі по 2:1). По голу оформили Шельдеруп, Кабрал і Павлідіс (плюс автогол).

Тим часом «Реал» тричі переміг в іспанській Ла Лізі. І якщо перемога над «Райо Вальєкано» (2:1) виявилася пізньою і скандальною водночас, то з «Валенсією» і «Реал Сосьєдадом» мадридці розібралися набагато впевненіше. Першим «вершкові» відвантажили два м'ячі, а другим – цілих чотири (з одним пропущеним). Нападник Вінісіус записав до свого активу три голи.

Обидві команди мають кадрові втрати. Мадридцям не допоможуть нападник Родріго та захисник Рауль Асенсіо (дискваліфіковані), а також травмовані – оборонець Мілітан і півзахисник Беллінгем.

Натомість лісабонці через травми залишилися без воротаря Соареша та оборонця Ба.

Історія очних зустрічей

Найсвіжіша, січнева дуель була для «Бенфіки» й «Реала» четвертою в історії. У 1965 році лісабонці розібралися з мадридцями в 1/4 фіналу Кубка європейських чемпіонів, розгромивши їх удома (5:1), але зазнавши поразки на виїзді (1:2). Трьома роками раніше, у 1962-му, «Бенфіка» в Амстердамі обіграла «Реал» у фіналі КЄЧ із рахунком 5:3.

Де дивитися матч «Бенфіка» – «Реал»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трубін на тлі гола Реалу ввійшов до топ-5 найпопулярніших українських футболістів в Instagram.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
