Лідер збірної Франції з біатлону через скандал у команді погрожує змінити вид спорту

У сезоні 2025/2026 Жаклян має суттєві проблеми як з розподілом сил по дистанції, так і на вогневих рубежах

Жаклян не задоволений тим, що його колеги не підтримали його під час гонки

Етап Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті завершився гучним скандалом у збірній Франції: лідер команди Емільян Жаклян захотів призупинити свою кар'єру та змінити спеціалізацію. Про це повідомляє «Главком».

Деталі інциденту

Жаклян, який посів дев'яте місце в масстарті, публічно розкритикував своїх товаришів по збірній – Еріка Перро та Фаб’яна Клода. Француз звинуватив їх у тому, що вони не допомогли йому втримати лідерство, коли він перебував попереду з 10-секундним відривом, а навпаки – очолили групу переслідування разом із норвежцями, щоб наздогнати його. Він висловив глибоке розчарування тим, що саме «свої» позбавили його тактичної переваги перед третім вогневим рубежем, де він зрештою припустився двох помилок і випав із боротьби за перемогу.

Реакція тренера збірної на висловлювання Жакляна

Головний тренер французької збірної Сімон Фуркад не забарився з різкою відповіддю на претензії свого підопічного. В інтерв’ю L'Equipe він нагадав Жакляну, що біатлон – це насамперед індивідуальний вид спорту, а не велоперегони, де поширена робота на лідерів команд. «Ми не велокоманда. Звісно, на наших емблемах написано «Збірна Франції», але в особистих гонках кожен грає за себе», – наголосив Фуркад. Тренер також зауважив, що Ерік Перро навіть намагався пригальмувати суперників, навмисно зупинившись за пляшкою з водою, а причиною невдачі Жакляна назвав не дії партнерів, а втрату концентрації самого спортсмена на стрільбі через зайві емоції.

Радикальні дії від Жакляна щодо майбутнього у спорті

Емоційна напруга призвела до того, що Жаклян відверто заговорив про призупинення біатлонної кар'єри. Спортсмен зізнався, що розглядає варіант взяти паузу, оскільки постійний стрес заважає йому отримувати задоволення від змагань. Більше того, Емільєн серйозно націлився на зміну професії: він уже оформив велосипедну ліцензію на квітень та травень 2026 року, щоб спробувати власні сили у шосейному велоспорті. За словами біатлоніста, якщо він не зможе бути готовим ментально на 100%, йому краще зупинитися, ніж боротися за місця у третьому десятку чи опускатися на рівень Кубка IBU, з якого дуже важко підніматися.

