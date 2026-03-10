Головна Спорт Новини
Австралія надала гуманітарні візи п'ятьом футболісткам збірної Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Раніше жіноча збірна Ірану відмовилася виконувати гімн країни у матчі з Південною Кореєю, після чого зазнала жорсткої критики в державній іранській пресі.

Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк офіційно підтвердив надання гуманітарних віз п'ятьом учасницям жіночої національної збірної Ірану з футболу. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами урядовця, відповідні документи вже підписані, а самі спортсменки переміщені під охорону федеральної поліції у безпечне місце. Влада країни також висловила готовність розглянути аналогічні звернення від інших членів команди, які зараз перебувають в Австралії для участі в Кубку Азії.

Ситуація навколо іранської збірної загострилася після їхньої відмови виконувати національний гімн під час першого матчу турніру, що викликало хвилю критики в державних медіа Ірану. Попри тиск та погрози сім'ям спортсменок, через які дівчата були змушені співати гімн на наступних іграх під наглядом спецслужб, частина команди вирішила просити про притулок. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп закликав прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албанеза не висилати з країни жіночу збірну Ірану з футболу. 

«Австралія робить жахливу гуманітарну помилку, дозволяючи жіночій національній футбольній команді Ірану бути насильно поверненою до Ірану, де її, швидше за все, вб'ють. Не робіть цього, пане прем'єр-міністре, надайте їм притулок. Якщо ви цього не зробите, їх приймуть США», – написав Трамп у Truth Social.

ЗМІ з посиланням на джерело повідомляли, що перед матчем проти Австралії іранкам довелося виконати національний гімн, оскільки за футболістками уважно стежать іранські спецслужби.

У неділю, 8 березня 2026 року, перед грою зі збірною Філіппін іранки знову заспівали гімн та віддали військове вітання. Як стверджує джерело CNN, сім'ям спортсменок загрожували.

Зазначається, що п'ять футболісток збірної Ірану залишили готель команди в Австралії і зараз перебувають під охороною поліції. Очікується, що їх вчинок можуть повторити й інші іранські гравчині.

Син останнього шаха Ірану Реза Пехлеві закликали владу Австралії забезпечити безпеку жіночої збірної Ірану.

