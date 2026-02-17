Головна Спорт Новини
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Вікенд для легіонерів збірної України: травма Зінченка та асист Ваната у грі з «Барселоною»
Владислав Ванат допоміг забити одноклубнику
фото: ФК «Жирона»

Результативний пас Ваната дав старт вольовій перемозі над чемпіоном Іспанії

Минулого ігрового вікенду в складах своїх клубів на поле виходило дев'ятеро футболістів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Ще в п'ятницю, 13 лютого, у 22-му турі французької Ла Ліги «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) поступився на чужому полі «Ренну» з рахунком 1:3.

У 22-му ж турі, але португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (вийшов на заміну на 79-й хвилині) здолала в гостях «Санта-Клару» (2:1).

У суботу, 14 лютого, у 23-му турі нідерландської Ередивізі «Аякс» Олександра Зінченка (замінений на 6-й хвилині через травму, яка не дозволить йому зіграти в цьому сезоні) розбив на своєму стадіоні «Фортуну» (4:1).

У неділю, 15 лютого, у 25-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (повний матч) розписав мирову (0:0) на полі «Кремонезе».

На 81-й хвилині матчу чемпіонату Франції, в якому «Ліон» Романа Яремчука переміг удома «Ніццу» (2:0), стався офіційний дебют українця в новій команді.

У понеділок, 16 лютого, «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч, жовта картка) в 1/16 фіналу Кубку Англії на виїзді переграв представника п'ятого тамтешнього дивізіону «Маклсфілд Таун» (1:0). В 1/8 фіналу команда українця 7-го чи 8 березня на чужому стадіоні битиметься з представником АПЛ «Вест Гемом».

Зрештою, у 24-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (замінений на 73-й хвилині, гольова передача) у каталонському дербі вдома здолала «Барселону» (2:1).

До слова, українець Руслан Маліновський отримав порцію компліментів від Даніеле Де Россі. Головний тренер італійського «Дженоа» задоволений прогресом хавбека. В останніх десяти поєдинках Маліновський дев'ять разів виходив із перших хвилин.

Тим часом форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував дебют у чемпіонаті Франції. У неділю нападник вперше вийшов футболці «Ліона» в Лізі 1. Результативними діями українець відзначитися не встиг.

Теги: Ілля Забарний Георгій Судаков Анатолій Трубін Віктор Циганков НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Руслан Маліновський

