«Ліверпуль» проведе тренування на базі «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Початок заплановано на 12.00

У суботу, 26 травня, «Ліверпуль» перед фіналом Ліги чемпіонів проведе тренування на базі «Динамо».

Початок заплановано на 12.00, тренування буде закритим.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що фанати «Ліверпуля» і «Реалу» відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 24 травня в одному зі столичних ресторанів група з 20 хуліганів в масках атакувала вболівальників «Ліверпуля», які перебували в закладі. Вони кидали в англійських фанатів столи і стільці. Вболівальники «Ліверпуля» отримали порізи і рани голови та шиї.

Правоохоронці затримали двох осіб, котрі брали участь у бійці, і до управління поліції доставили двох постраждалих іноземців

Раніше українська група «ДахаБраха» під час концерту на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів ввечері у четвер, 24 травня, закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.

Джерело: Динамоманія