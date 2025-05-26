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Ломаченко опублікував фото зі скандальним митрополитом Московської церкви

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ломаченко опублікував фото зі скандальним митрополитом Московської церкви
Згідно з інформацією джерел «Главкома», у минулому році Лонгин (праворуч) потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння

За інформацією СБУ, під час літургій Лонгин називав ПЦУ «церквою антихриста» та «сатанинською»

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) опублікував спільну світлину зі скандальним митрополитом Московської церкви Лонгином. Про це повідомляє «Главком».

Ломаченко у підписі до фото процитував біблійний уривок.

«Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Мир усім», – написав боксер російською мовою.

Нагадаємо, за інформацією СБУ, під час літургій Лонгин зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською» – такі слова можуть розпалювати ворожнечу і знецінювати почуття вірян. Аби підтвердити чи спростувати розпалювання релігійної ворожнечі, проводили лінгвістичну експертизу.

Також згідно з інформацією джерел «Главкома», у минулому році Лонгин потрапив в аварію у стані алкогольного сп'яніння.

Він і кілька інших священнослужителів Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ МП відзначали день святого Пантелеймона.

Після святкування Лонгин сів за кермо Лексуса, який належить керівнику клініки Св. Луки при Банченському монастирі, священнику Тодору Мігаєсі. Однак через 25 км п’яний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги біля залізничного переїзду в селі Струмок.

Внаслідок аварії автомобіль отримав значні пошкодження, пасажири отримали травми, а Лонгин опинився в реанімації. 

Джерела зазначають: священники, які їхали в іншому автомобілі, зателефонували очільнику Дністровського району Василю Козаку. А вже він начебто наказав начальнику Сокирянського відділу поліції Сергію Лунзі приховати інформацію про ДТП та причетних осіб. Також фігуранти цієї історії намагалися сховати Лексус, але не встигли це зробити.

Зазначимо, митрополит УПЦ МП Лонгин відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, Опозиційний блок. Прихильники Москви часто відвідували «володіння» Лонгина для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Лонгин також відомий приятельськими відносинами с представниками режиму Віктора Януковича і знімком, де цілується з президентом-утікачем.

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгин став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, митрополит перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США.

Теги: Московська церква в Україні Василь Ломаченко бокс

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