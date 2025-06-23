Скандал із Назарієм Гусаковим. Мер Львова звернувся до посольств

Мер розповів, що минулого тижня він коротко поспілкувався з Назаром, який підтвердив, що наразі перебуває за кордоном

Справа Назара Гусакова: Мер Львова Андрій Садовий коментує ситуацію та обіцяє співпрацю з розслідувачами

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назара Гусакова, щодо якого у медіа з'явилися запити та підозри. Мер підтвердив, що міська влада ретельно перевіряє всі факти та співпрацює з відповідними органами для з'ясування обставин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Андрій Садовий повідомив, що Львівська міська рада звернулася із запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Метою запитів є отримання максимально повної інформації, зокрема, чи перебуває Назар Гусаков на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це, за словами мера, дозволить зрозуміти, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом, окрім відомої допомоги від міста Львова та благодійних внесків.

Садовий також наголосив на важливому аспекті, який часто викликає запитання: міська влада готова й надалі купувати необхідні ліки для Назара та іншого чоловіка, який перебуває на аналогічній програмі. Проте, згідно з існуючою процедурою, ці ліки можна отримати лише у Львові.

Мер розповів, що минулого тижня він коротко поспілкувався з Назаром, який підтвердив, що наразі перебуває за кордоном. Сімейна лікарка хлопця також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час, де, за розумінням мерії, живе його мама.

Андрій Садовий підкреслив, що ця поїздка була запланованою і відбулася ще до того, як у публічному просторі почали з'являтися підозри про можливі зловживання. Назар Гусаков підтвердив меру, що потребує лікування і має намір повернутися до Львова за ним.

Міська влада Львова також активно співпрацює з журналістами-розслідувачами та правоохоронцями, надаючи їм усі наявні документи та факти для встановлення істини.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський відреагував на історію зі зборами львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА). За словами глави держави, зараз триває перевірка всієї інформації, яка є в публічному доступі. Зеленський вислухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо цієї ситуації.

«За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини», – зауважив Зеленський.

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству соціальної політики підготувати пропозиції для посилення звітності та прозорості благодійних зборів. Це сталося після резонансного випадку із Назарієм Гусаковим, який збирав кошти на лікування, але пізніше виїхав за кордон.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Також Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.