Капітан канадців не зняв шолома під час виконання гімну Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)

Барретт Гейтон сказав, що був розублений

Росіяни страшно обурені. Після матчу другого туру молодіжного чемпіонату світу з хокею, в якому вони перемогли Канаду 6:0, капітан суперників Барретт Гейтон не зняв шолома, коли лунало «Союз нерушимий» на честь переможців.

Російські хокеїсти страшно засмутилися. Їх капітан Григорій Денисенко звернув увагу судді на дії Гейтона, а під час рукостискань команд весь склад росіян проігнорував Барретта.

