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    Капітан канадців не зняв шолома під час виконання гімну Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)

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    Барретт Гейтон засмутився через поразку - Капітан канадців не зняв шолома під час виконання гімну Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)
    Барретт Гейтон засмутився через поразку
    Five for Howling

    Барретт Гейтон сказав, що був розублений

    Росіяни страшно обурені. Після матчу другого туру молодіжного чемпіонату світу з хокею, в якому вони перемогли Канаду 6:0, капітан суперників Барретт Гейтон не зняв шолома, коли лунало «Союз нерушимий» на честь переможців.

    Російські хокеїсти страшно засмутилися. Їх капітан Григорій Денисенко звернув увагу судді на дії Гейтона, а під час рукостискань команд весь склад росіян проігнорував Барретта.

    Пізніше спортсмен пояснив свій вчинок банальною розгубленістю. «Вибачте, що не зняв шолом під час виконання гімну Росії після сьогоднішнього матчу. Я вибачаюся перед збірною Росії і її вболівальниками. Як лідер команди я намагався осмислити гру і зрозуміти, як ми можемо перегрупуватися. В той момент я просто загубився.

    Російські відмінно зіграли і я не хотів проявити неповагу. Моя помилка не повинна відволікати уваги від їхньої перемоги. Я в боргу перед своєю командою і всіма канадцями, зобов'язуюся виправитися», - грамотно виправдав свої дії Гейтон у Twitter канадської збірної.

    Зауважимо, що перемога над канадцями залишається для росіян єдиною на поточному чемпіонаті світу. В разі поразки від німців у заключному турі вони ризикують не вийти у чвертьфінал.

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    чемпіонат світу хокей спорт поза політикою Григоій Денисенко Барретт Гейтон
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