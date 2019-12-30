Капітан канадців не зняв шолома під час виконання гімну Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Барретт Гейтон засмутився через поразку Five for Howling

Барретт Гейтон сказав, що був розублений

Росіяни страшно обурені. Після матчу другого туру молодіжного чемпіонату світу з хокею, в якому вони перемогли Канаду 6:0, капітан суперників Барретт Гейтон не зняв шолома, коли лунало «Союз нерушимий» на честь переможців.

Російські хокеїсти страшно засмутилися. Їх капітан Григорій Денисенко звернув увагу судді на дії Гейтона, а під час рукостискань команд весь склад росіян проігнорував Барретта.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about it pic.twitter.com/thv5tCj82F — TSN (@TSN_Sports) 28 грудня 2019 р.

Пізніше спортсмен пояснив свій вчинок банальною розгубленістю. «Вибачте, що не зняв шолом під час виконання гімну Росії після сьогоднішнього матчу. Я вибачаюся перед збірною Росії і її вболівальниками. Як лідер команди я намагався осмислити гру і зрозуміти, як ми можемо перегрупуватися. В той момент я просто загубився.

Російські відмінно зіграли і я не хотів проявити неповагу. Моя помилка не повинна відволікати уваги від їхньої перемоги. Я в боргу перед своєю командою і всіма канадцями, зобов'язуюся виправитися», - грамотно виправдав свої дії Гейтон у Twitter канадської збірної.

Зауважимо, що перемога над канадцями залишається для росіян єдиною на поточному чемпіонаті світу. В разі поразки від німців у заключному турі вони ризикують не вийти у чвертьфінал.