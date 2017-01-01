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    Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Boxing News 24

    На думку експертів ресурсу, українець обійшов Теренса Кроуфорда
    Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів 2017 року за версією Boxing News 24. На думку експертів Boxing News 24, український боксер перевершив Теренса Кроуфорда. «Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після
    • Вчора, 12:31
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    Василь Ломаченко. Фото: ESPN
    Василь Ломаченко. Фото: ESPN

    На думку експертів ресурсу, українець обійшов Теренса Кроуфорда

    Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів 2017 року за версією Boxing News 24.

    На думку експертів Boxing News 24, український боксер перевершив Теренса Кроуфорда.

    «Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після перемог над Джейсоном Сосою і Мігелем Марріагою він на вершині завершив великий рік», - аргументували свій вибір експерти.

    «Після відходу Андре Ворда Ломаченко повинен займати перший рядок в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії», - додали експерти.

    Нагадаємо, Ломаченко - найкращий боксер світу за версією ESPN і другий в рейтингу кращих боксерів світу за версією BWAA.

    Раніше стало відомо, що свій наступний бій Ломаченко повинен провести у квітні.

    бокс Василь Ломаченко
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