Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Boxing News 24
- Вчора, 12:31
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На думку експертів ресурсу, українець обійшов Теренса Кроуфорда
Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів 2017 року за версією Boxing News 24.
На думку експертів Boxing News 24, український боксер перевершив Теренса Кроуфорда.
«Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після перемог над Джейсоном Сосою і Мігелем Марріагою він на вершині завершив великий рік», - аргументували свій вибір експерти.
«Після відходу Андре Ворда Ломаченко повинен займати перший рядок в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії», - додали експерти.
Нагадаємо, Ломаченко - найкращий боксер світу за версією ESPN і другий в рейтингу кращих боксерів світу за версією BWAA.
Раніше стало відомо, що свій наступний бій Ломаченко повинен провести у квітні.