Ломаченко визнаний найкращим боксером року за версією Boxing News 24

На думку експертів ресурсу, українець обійшов Теренса Кроуфорда

Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів 2017 року за версією Boxing News 24. На думку експертів Boxing News 24, український боксер перевершив Теренса Кроуфорда. «Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після



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Василь Ломаченко. Фото: ESPN

На думку експертів ресурсу, українець обійшов Теренса Кроуфорда

Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко посів перше місце в рейтингу кращих боксерів 2017 року за версією Boxing News 24.

На думку експертів Boxing News 24, український боксер перевершив Теренса Кроуфорда.

«Ломаченко перевершив Теренса Кроуфорда, тому що у нього було три бої і перемога над Гільєрмо Рігондо. Після перемог над Джейсоном Сосою і Мігелем Марріагою він на вершині завершив великий рік», - аргументували свій вибір експерти.

«Після відходу Андре Ворда Ломаченко повинен займати перший рядок в рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії», - додали експерти.

Нагадаємо, Ломаченко - найкращий боксер світу за версією ESPN і другий в рейтингу кращих боксерів світу за версією BWAA.

Раніше стало відомо, що свій наступний бій Ломаченко повинен провести у квітні.