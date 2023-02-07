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Луческу розповів, як землетрус розбудив «динамівців» у готелі в Туреччині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Луческу розповів, як землетрус розбудив «динамівців» у готелі в Туреччині
фото з відкритих джерел

Футболісти київського клубу відчули підземні поштовхи вночі 6 лютого в готелі в Анталії

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував землетрус, який пережили кияни в Туреччині, де команда перебуває на тренувальних зборах. Про це повідомляє Antena 3. 

Луческу заявив, що футболісти київського клубу відчули підземні поштовхи вночі 6 лютого в готелі в Анталії.

«Я все відчував, це була дуже жахлива ситуація – прокидатися о 4:30 у будівлі, що рухається. Це було непросто, але для нас це було дрібницею, для тих, хто опинився в епіцентрі, я думаю, це було жахливо», – сказав Луческу.

«Я не панікував, але із жахом думаю про те, що там може бути, я бачив деякі образи і згадав Бухарест 1977-го», – додав Луческу.

У 1977 році в Румунії стався найпотужніший та найбільш руйнівний землетрус у сучасній історії. 4 березня о 21:22 протягом 55 секунд відчувалися підземні поштовхи на великій території Східно-Європейської рівнини. В епіцентрі події інтенсивність сягала 8-9 балів. За оцінками лише на території Румунії від землетрусу 1977 року загинуло понад 1570 осіб, ще близько 11 тисяч отримали травми та поранення.

Попри землетрус, «Динамо»  провело в Аксу контрольний матч проти  північномакедонської «Шкендії» (1:0). 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Як повідомлялося, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Згодом у Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим.

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Теги: кияни тренер землетрус Мірча Луческу

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