Луческу розповів, як землетрус розбудив «динамівців» у готелі в Туреччині

Футболісти київського клубу відчули підземні поштовхи вночі 6 лютого в готелі в Анталії

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував землетрус, який пережили кияни в Туреччині, де команда перебуває на тренувальних зборах. Про це повідомляє Antena 3.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Луческу заявив, що футболісти київського клубу відчули підземні поштовхи вночі 6 лютого в готелі в Анталії.

«Я все відчував, це була дуже жахлива ситуація – прокидатися о 4:30 у будівлі, що рухається. Це було непросто, але для нас це було дрібницею, для тих, хто опинився в епіцентрі, я думаю, це було жахливо», – сказав Луческу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не панікував, але із жахом думаю про те, що там може бути, я бачив деякі образи і згадав Бухарест 1977-го», – додав Луческу.

У 1977 році в Румунії стався найпотужніший та найбільш руйнівний землетрус у сучасній історії. 4 березня о 21:22 протягом 55 секунд відчувалися підземні поштовхи на великій території Східно-Європейської рівнини. В епіцентрі події інтенсивність сягала 8-9 балів. За оцінками лише на території Румунії від землетрусу 1977 року загинуло понад 1570 осіб, ще близько 11 тисяч отримали травми та поранення.

Попри землетрус, «Динамо» провело в Аксу контрольний матч проти північномакедонської «Шкендії» (1:0).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України наразі не має інформації про загиблих громадян внаслідок землетрусу в Туреччині. При цьому МЗС отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, що проживають у зоні стихійного лиха.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, руйнівний землетрус у Туреччині стався 6 лютого поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані.

Згодом у Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим.