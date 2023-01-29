Руйнівний землетрус в Ірані: кількість загиблих і постраждалих зросла

У двох містах і більш як 70 селах зруйновано 20-50% будівель

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу в місті Хой на провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану збільшилося до 816-ти, троє осіб загинули. Про це у неділю повідомив губернатор провінції Мохаммад Садег Мотамедян, пише IRNA.

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За попередніми оцінками, землетрус завдав збитків двом містам та більш як 70 селам, зруйновано 20-50% будівель, зазначив губернатор.

Землетрус магнітудою 5,9 стався 28 січня у північно-західній частині Ірану. Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 23 км на південний схід від міста Хой, де проживає 175 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 км.

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фото: trend.az

Раніше повідомлялося про 644 постраждалих і двох загиблих у результаті землетрусу в Ірані.

Нагадаємо також, що в ніч на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.