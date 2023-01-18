В Ірані стався потужний землетрус: більше сотні постраждалих

Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 житлових будівель

На північному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомляє «Анадолу».

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За останніми даними, постраждало щонайменше 120 людей.

Підземні поштовхи було зафіксовано о 13:38 за місцевим часом у місті Хой, провінція Західний Азербайджан.

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«У п'яти населених пунктах постраждали щонайменше 20 житлових будівель. До зони землетрусу направлено 15 пошуково-рятувальних бригад», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді в Індонезії стався потужний землетрус. Тоді загинуло щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення.

Після цього землетрус стався у Туреччині, неподалік Стамбула. Магнітуда поштовхів становила шість балів по шкалі Ріхтера.

До слова, 3 січня підземні поштовхи чули на заході України.