В Ірані стався потужний землетрус: більше сотні постраждалих
Внаслідок землетрусу постраждали щонайменше 20 житлових будівель
На північному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,4. Про це повідомляє «Анадолу».
За останніми даними, постраждало щонайменше 120 людей.
Підземні поштовхи було зафіксовано о 13:38 за місцевим часом у місті Хой, провінція Західний Азербайджан.
«У п'яти населених пунктах постраждали щонайменше 20 житлових будівель. До зони землетрусу направлено 15 пошуково-рятувальних бригад», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у листопаді в Індонезії стався потужний землетрус. Тоді загинуло щонайменше 268 людей, десятки дістали поранення.
Після цього землетрус стався у Туреччині, неподалік Стамбула. Магнітуда поштовхів становила шість балів по шкалі Ріхтера.
До слова, 3 січня підземні поштовхи чули на заході України.
Коментарі — 0