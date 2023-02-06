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Потужний землетрус у Туреччині: чи є серед постраждалих українці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Потужний землетрус у Туреччині: чи є серед постраждалих українці
фото з відкритих джерел

Родичі українців, які перебувають в Туреччині, можуть звертатися на «гарячу лінію» МЗС: +380 44 238 15 88

Зранку на південному сході Туреччини в Газіантепі та Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4 балів. Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві «гарячі лінії»: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93. 

«Родичі в Україні можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС: +380 44 238 15 88», – зазначили в МВС.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 207 людей в обох країнах, сотні  отримали поранення. Очікується, що їхня кількість зросте.

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440  отримали поранення.

Внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка

Теги: Туреччина українці землетрус стихійні лиха

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