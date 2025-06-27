Старі російськомовні книги можна обміняти нові українські: умови акції

Акція є безстроковою, тож кожен має змогу долучитися до неї у зручний для себе час

Позбудься зайвого – обери своє: в Україні триває акція з обміну російськомовних книг на українські

В Україні продовжується реалізація безстрокової акції «Позбудься зайвого – обери своє!». Видавництво «Ранок» спільно з мережею книгарень Alpaca допомагає українцям обміняти старі російськомовні книги на нові україномовні видання. Така ініціатива вже отримала значну підтримку, зібравши понад 2 т російськомовних книг, які були відправлені на переробку. Про це повідомляє «Главком».

Акція пропонує гуманний спосіб позбутися російськомовних книг, які після повномасштабного вторгнення стали для багатьох українців «непотрібним тягарем». Замість старих видань учасники отримують знижки або сертифікати на придбання нових україномовних книг.

За обмін учасникам пропонують знижки та сертифікати. Умови обміну організатори розмістили за посиланням.

Всі зібрані російськомовні видання передаються на переробку. Виручені кошти спрямовуються на підтримку військових 53-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Отриманий сертифікат можна використати у будь-який час для придбання книг в онлайн-магазині або безпосередньо в книгарнях.

Організатори зазначають, що ця акція – це більше, ніж просто обмін книг. Це символічний і практичний спосіб:

Очистити простір від непотрібного.

Підтримати українських видавців.

Долучитися до допомоги військовим.

Зробити українську книжку частиною щоденного життя.

Акція є безстроковою, тож кожен має змогу долучитися до неї у зручний для себе час.

Нагадаємо, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти.