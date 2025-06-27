Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Старі російськомовні книги можна обміняти нові українські: умови акції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Старі російськомовні книги можна обміняти нові українські: умови акції
Акція є безстроковою, тож кожен має змогу долучитися до неї у зручний для себе час
фото ілюстративне з відкритих джерел

Позбудься зайвого – обери своє: в Україні триває акція з обміну російськомовних книг на українські

В Україні продовжується реалізація безстрокової акції «Позбудься зайвого – обери своє!». Видавництво «Ранок» спільно з мережею книгарень Alpaca допомагає українцям обміняти старі російськомовні книги на нові україномовні видання. Така ініціатива вже отримала значну підтримку, зібравши понад 2 т російськомовних книг, які були відправлені на переробку. Про це повідомляє «Главком».

Акція пропонує гуманний спосіб позбутися російськомовних книг, які після повномасштабного вторгнення стали для багатьох українців «непотрібним тягарем». Замість старих видань учасники отримують знижки або сертифікати на придбання нових україномовних книг.

За обмін учасникам пропонують знижки та сертифікати. Умови обміну організатори розмістили за посиланням.

Всі зібрані російськомовні видання передаються на переробку. Виручені кошти спрямовуються на підтримку військових 53-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Отриманий сертифікат можна використати у будь-який час для придбання книг в онлайн-магазині або безпосередньо в книгарнях.

Організатори зазначають, що ця акція – це більше, ніж просто обмін книг. Це символічний і практичний спосіб:

  • Очистити простір від непотрібного.
  • Підтримати українських видавців.
  • Долучитися до допомоги військовим.
  • Зробити українську книжку частиною щоденного життя.

Акція є безстроковою, тож кожен має змогу долучитися до неї у зручний для себе час.

Нагадаємо, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» знищить 30 тис. екземплярів роману «Брутальний принц», який написала американська письменниця Софі Ларк. Вона у своїй творчості захоплюється росіянами та зображує Україну, як місце, з якого хочеться втекти.

Читайте також:

Теги: література мова військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7-й окремий полк безпілотних систем військ РФ на параді у Москві, 9 травня 2025 року
«Це треба зробити оперативно і масово»: як ЗСУ здолати російські «війська дронів»
30 травня, 20:00
Торяник: Дрони – це як мухи, КАБи – по п'ять-шесть-сім, по Біловодах одного дня в одне тільки це село кинули десять
Голова прикордонної громади на Сумщині: Ситуація реально критична
30 травня, 00:13
Перша секретар НСЖУ Ліна Кущ
«Я – з родини журналістів»: Національна спілка журналістів України презентувала серію листівок до Дня журналіста
5 червня, 18:38
Військові отримували доплати, не з’являючись на службу
Бойові доплати за фіктивну службу: ДБР повідомило нові деталі справи 110-ї бригади
13 червня, 10:56
Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку та затримали обох ділків у Києві після передачі всієї суми хабаря
СБУ запобігла зриву поставок РЕБ: затримано ділків, які шантажували іноземного виробника
14 червня, 14:59
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив із закликом до американців
Губернатор Каліфорнії закликав американців «не піддаватися» Трампу
11 червня, 10:41
Фронтова медицина нового покоління: El Mundo про підземний госпіталь від Метінвесту
Фронтова медицина нового покоління: El Mundo про підземний госпіталь від Метінвесту
18 червня, 16:33
40-річний мешканець Київщини раніше вже мав проблеми із законом
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
19 червня, 10:53
Звільнений з полону захисник зателефонував додому: щемливе відео
Звільнений з полону захисник зателефонував додому: щемливе відео
Вчора, 18:06

Суспільство

Старі російськомовні книги можна обміняти нові українські: умови акції
Старі російськомовні книги можна обміняти нові українські: умови акції
Гетманцев у Харкові анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
Гетманцев у Харкові анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
Офіс генпрокурора шукає нового керівника управління внутрішньої безпеки
Офіс генпрокурора шукає нового керівника управління внутрішньої безпеки
Загинув від кулі ворожого снайпера. Згадаймо старшого сержанта Андрія Небора
Загинув від кулі ворожого снайпера. Згадаймо старшого сержанта Андрія Небора
В Україні зʼявиться платформа, де переселенці зможуть знайти роботу та житло
В Україні зʼявиться платформа, де переселенці зможуть знайти роботу та житло
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 червня: ситуація на фронті
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 червня 2025
17K
Закон про заборону Московської церкви. Онуфрій пішов судами проти влади: намагається виграти час
13K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
11K
Хто зупинив ексгумацію? Посол повідомив деталі інформаційної диверсії, яку влаштували росіяни у Польщі
7701
Втрати ворога станом на 27 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua