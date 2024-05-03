УЄФА розширила до 26 гравців заявки збірних на Євро-2024

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині

Команди повинні надати список футболістів до 7 червня

УЄФА дозволила збірним розширити заявку на Євро-2024 із 23 до 26 гравців. Команди повинні надати список футболістів до 7 червня.

Раніше УЄФА дозволив учасникам збільшити заявку на Євро-2020 через перевантажений календар, викликаний пандемією Covid-19.

Через рік ФІФА зберегла квоту, дозволивши командам взяти 26 гравців на чемпіонат світу 2022 року в Катарі, але багато хто очікував, що на Євро-2024 ліміт повернеться до 23 гравців.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.