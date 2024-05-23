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«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Аталанта» виграла Лігу Європи, розгромивши «Баєр»
«Аталанта» здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії
фото: Reuters

Італійська команда вже на початку матчу заволоділа перевагою

Італійська «Аталанта» перемогла німецький «Баєр» у фіналі Ліги Європи. Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Команди вперше зіграли між собою у єврокубках. Примітно, що обидва клуби розпочинали турнір із групового етапу. «Аталанта» пройшла «Спортінг», «Ліверпуль» та «Марсель» на шляху до фіналу. «Байєр» же здолав «Карабах», «Вест Хем» та «Рому».

«Баєр» вперше у сезоні зазнав поразки. В усіх турнірах команда не поступалася у 51 матчі поспіль, що є абсолютним рекордом європейського футболу. Перервати цю серію вдалось «Аталанті», яка здобула розгромну перемогу у фіналі Ліги Європи.

Італійська команда вже на початку матчу заволоділа перевагою. На 12-й хвилині першого тайму італійський захисник Давіде Дзаппакоста зробив пас на форварда Адемолу Лукмана, який відправив м'яч у лівий кут воріт. Через 14 хвилин Лукман зміг збільшити перевагу та оформити дубль.

Третій тайм був безгольовим до 75-ї хвилини поєдинку. Лукман здійснив індивідуальний прохід та прострілив під поперечину, таким чином зробивши хет-трик у фіналі Ліги Європи. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу «Аталанти» з рахунком 3:0.

«Аталанта» здобула перший єврокубковий трофей у своїй історії. І загалом другий на елітному рівні: раніше вона вигравала лише Кубок Італії у 1963 році.

Нагадаємо, визначились усі представники України у європейські футбольні клубні турніри сезону-2024/2025. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на УАФ, для нас євросезон стартує 19 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.Перші матчі для вітчизняних команд на цих стадіях заплановані на 23-25 липня.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

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