Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024

До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки

Тренерський штаб «синьо-жовтих» незабаром визначиться з остаточним переліком 26 гравців

Збірна України визначилася зі складом на товариські матчі напередодні Євро-2024 з футболу. Про перелік гравців повідомила Українська асоціація футболу.

До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки – зі збірними Німеччини, Польщі та Молдови в період 3-11 червня.

За підсумками ігор тренерський штаб «синьо-жовтих» визначиться з остаточним переліком 26 гравців, які сформують склад України на чемпіонаті Європи. Термін подачі заявок на континентальну першість спливає 7 червня.

Склад збірної України на товариські матчі у червні

Воротарі

Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Андрій Лунін («Реал», Іспанія)

Захисники

Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія) Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Дніпро-1») Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайліченко («Полісся»)

Півзахисники

Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Маліновський («Дженоа», Італія)

Нападники

Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»)

Резервний склад

Воротар Дмитро Різник («Шахтар»), захисник Денис Попов («Динамо»), півзахисники Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обоє – «Динамо») та Єгор Ярмолюк («Брентфорд, Англія), нападник Данило Сікан («Шахтар»).

Зокрема, вперше з вересня 2023 року виклик до збірної отримав Андрій Ярмоленко. Востаннє футболіст грав у матчі проти Італії (1:2), у якому відзначився забитим м'ячем, після цього не викликався через травму.

Також виклик отримав півзахисник Тарас Степаненко, який пропускав березневі поєдинки плей-оф відбору через травму. Водночас у 2024 році гравець провів лише п'ять матчів у старті «Шахтаря».

Запрошений до збірної і Олександр Сваток, який грав у заключному матчі групового етапу проти Італії, але пропускав березневі зустрічі плей-оф відбору через ушкодження.

До складу збірної України також потрапили чотири футболісти з травмами: захисник Віталій Миколенко, півзахисники Георгій Судаков, Михайло Мудрик та Руслан Маліновський.

У резервному списку перебувають два потенційні дебютанти збірної: півзахисники Єгор Ярмолюк та Владислав Кабаєв.

Як повідомлялося, УЄФА дозволила збірним розширити заявку на Євро-2024 із 23 до 26 гравців. Команди повинні надати список футболістів до 7 червня.

Раніше УЄФА дозволив учасникам збільшити заявку на Євро-2020 через перевантажений календар, викликаний пандемією Covid-19.

До слова, захисник англійського «Евертона» та збірної України з футболу Віталій Миколенко може пропустити Євро-2024 через розрив зв'язки гомілкостопу.