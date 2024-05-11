Другого українського футболіста номіновано на премію Golden Boy

Нагорода щорічно вручається головному молодому таланту Європи

Футболіста львівського «Руху» Євгена Пастуха номіновано на нагороду Golden Boy-2024, яка щорічно вручається головному молодому таланту Європи.

20-річний півзахисник увійшов до оновленого списку зі 100 претендентів, який формується спеціальним індексом на основі виступу гравців у період з жовтня 2023 року до березня 2024-го. Представник «Руху» посів 82 місце з показником 60,9 бала. У поточному сезоні Пастух забив п'ять голів і зробив два асисти у 29 матчах.

Варто зазначити, що на 67-му місці є ще один гравець «Руху» Богдан Слюбик, який потрапив до рейтингу ще на початку його оголошення.

Лідером залишається вінгер «Барселони» Ламін Ямал, який має 91,9 бала. При цьому іспанському футболісту лише 16 років, що є рекордом серед усіх претендентів.

Нагорода Golden Boy вручається з 2003 року. Список поступово скорочуватиметься, після чого організатори оголосять переможця. Повний список номінантів доступний за посиланням.

Нагадаємо, захисник англійського «Евертона» та збірної України з футболу Віталій Миколенко може пропустити Євро-2024 через розрив зв'язки гомілкостопу.

До слова, вранці у вівторок, 7 травня, на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша.