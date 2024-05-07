На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста

Працівники ТЦК доставили до військкомату футболіста із чинним професійним контрактом

Вранці у вівторок, 7 травня, на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша. Про це повідомив журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк.

Журналіст наголосив, що у футболіста є чинний контракт із футбольним клубом. У ФК «Хуст» Сираш грає на позиції захисника.

Варто додати, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний пояснив, чому деякі футбольні клуби України визнали критично важливими об’єктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Він нагадав, що Кабмін розробив процедуру, відповідно до якої підприємства й установи визнаються критично важливими.

«Ми діємо в межах цієї процедури. Перед нами стоїть завдання зберегти спорт, зокрема футбол. Якщо взяти абсолютне значення, то кількість заброньованих футболістів – це невелика частина», – сказав в.о. міністра спорту.

Бідний уточнив, що не всі футбольні клуби визнані критично важливими підприємствами.

Як повідомлялося, близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату. За інформацією ведучого програми «ТаТоТаке» Михайла Співаковського, до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК.

Згодом футбольний клуб «Оболонь» Київ повідомив, що інформація про групову повістку на 25 футболістів не відповідає дійсності. «Повідомляємо про те, що на цей час жодному з гравців команди не надходили повістки. Адже всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обовʼязок і військову службу», – повідомили в клубі.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.