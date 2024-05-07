Головна Спорт Новини
search button user button menu button

На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста
Сираш грає у ФК «Хуст» на позиції захисника
фото з відкритих джерел

Працівники ТЦК доставили до військкомату футболіста із чинним професійним контрактом

Вранці у вівторок, 7 травня, на вокзалі міста Хуст працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату футболіста ФК «Хуст» (клуб 1-ї ліги ПФЛ України) Миколу Сираша. Про це повідомив журналіст та громадський активіст  Костянтин Андріюк.

Журналіст наголосив, що у футболіста є чинний контракт із футбольним клубом. У ФК «Хуст» Сираш грає на позиції захисника.

Варто додати, що виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний пояснив, чому деякі футбольні клуби України визнали критично важливими об’єктами, а їхні гравці відповідно – отримали бронювання від мобілізації. Він нагадав, що Кабмін розробив процедуру, відповідно до якої підприємства й установи визнаються критично важливими.

«Ми діємо в межах цієї процедури. Перед нами стоїть завдання зберегти спорт, зокрема футбол. Якщо взяти абсолютне значення, то кількість заброньованих футболістів – це невелика частина», – сказав в.о. міністра спорту.

Бідний уточнив, що не всі футбольні клуби визнані критично важливими підприємствами.

Як повідомлялося, близько 25 футболістів клубу «Оболонь» української Прем'єр-ліги отримали повістки від військкомату. За інформацією ведучого програми «ТаТоТаке» Михайла Співаковського, до «Оболоні» надійшла групова повістка від ТЦК.

Згодом футбольний клуб «Оболонь» Київ повідомив, що інформація про групову повістку на 25 футболістів не відповідає дійсності. «Повідомляємо про те, що на цей час жодному з гравців команди не надходили повістки. Адже всі військовозобовʼязані працівники клубу дотримуються Законів України про «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обовʼязок і військову службу», – повідомили в клубі.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Читайте також: Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
Теги: Костянтин Андріюк Хуст Закарпаття ТЦК НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
2 травня, 19:07
Якщо військовозобов’язаний має право на відстрочку від мобілізації, потрібно взяти документи в ТЦК, які це підтвердять
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
29 квiтня, 13:47
Ігнатенко виступає за «Бордо» з січня 2022 року
У Франції українського футболіста звинувачують у расизмі
26 квiтня, 17:23
На чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо українську команду»
Українські футболісти отримають посилений захист на чемпіонаті Європи – ЗМІ
26 квiтня, 13:22
Білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА
Білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА
24 квiтня, 15:01
Наразі проводиться службова перевірка
На Закарпатті помер мобілізований: чоловіка везли в навчальний центр
23 квiтня, 12:53
Через фол Канселу на Усмані Дембелі був призначений пенальті у ворота «Барселони»
«Бажають смерті ненародженій доньці». Футболіст «Барселони» розповів про погрози
20 квiтня, 16:51
Компанія «Карпатські золоті горішки» Авакова розташована у Закарпатській області, ближче до європейських ринків
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
9 квiтня, 19:28
Суд призначив порушниці 85 грн штрафу за напад на автобус ТЦК та СП
Працівниця дитсадка, яка вибивала вікна в бусі ТЦК, відбулася смішним штрафом
8 квiтня, 17:10

Новини

На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста
На Закарпатті до ТЦК доставили професійного футболіста
Збір «на помсту за загиблих ультрас». Довбик задонатив 50 тис. грн на FPV-дрони
Збір «на помсту за загиблих ультрас». Довбик задонатив 50 тис. грн на FPV-дрони
Борець з РФ, який вшановував ката Маріуполя, отримав можливість потрапити на Олімпіаду
Борець з РФ, який вшановував ката Маріуполя, отримав можливість потрапити на Олімпіаду
Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії
Учасник Олімпійських ігор Олександр Пєлєшенко загинув на війні проти Росії
Український кіберспортсмен побував на концерті скандального репера з РФ
Український кіберспортсмен побував на концерті скандального репера з РФ
«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині
«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Франція таємно відправила війська в Україну? Центр протидії дезінформації розвіяв фейк
79K
Візит Сі Цзіньпіна до Європи: Financial Times розкрила, що задумав лідер Китаю
13K
Стівен Сіґал засвітився на так званій інавгурації Путіна (відео)
11K
Китай дав обіцянку Франції щодо війни в Україні
7362
Українці активно отримують громадянство Чехії
4776
Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії – польська контррозвідка

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua