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Магучіх із власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Магучіх із власним рекордом достроково вийшла у суперфінал сезону
Ярослава перенесла планку на 2.02 і також у першій спробі встановила найкращий особистий результат сезону
фото з відкритих джерел

Для Магучіх змагання у Сямені стали першими у статусі чемпіонки світу зі стрибків у висоту, який вона здобула в Будапешті

Ярослава Магучіх виграла перші змагання після перемоги на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики. Сталося це на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені, повідомляє «Суспільне спорт».

На етапі у Сямені, який вперше приймає змагання Діамантової ліги, Україну представляють чотири легкоатлетки: Ярослава Магучіх та Юлія Чумаченко – у секторі для стрибків у висоту, Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Першими боротьбу за нагороди розпочинали стрибунки у висоту.

Для Магучіх змагання у Сямені стали першими у статусі чемпіонки світу зі стрибків у висоту, який вона здобула в Будапешті.

Першою серед українок у секторі стрибків у висоту стартувала Юлія Чумаченко. Стрибунка розпочала змагання на висоті 1.78 метра, яку взяла з першої спроби.

Без помилок Чумаченко подолала дві наступні планки: 1.82 м та 1.86 м.

На висоті 1.86 метра участь у змаганні розпочала австралійка Елеанор Паттерсон – віцечемпіонка світу 2023 року. Планку на цій висоті стрибунка взяла з першої спроби.

На наступній висоті на старт вийшла Магучіх, яка 1.89 метра взяла без помилок. Натомість Чумаченко цю планку не змогла взяти з трьох спроб і першою серед українок вибула зі змагань.

Боротьба за медалі розгорнулася, власне, між Магучіх та Паттерсон, а також Апостоловські. На висоті 1.92 м Ярослава стрибнула без помилок, натомість Лія була успішною у другій спробі, а Елеанор – третій.

Висоту 1.95 метра ані Апостоловські, ані Паттерсон не взяла з трьох спроб. Натомість Магучіх була успішною в останньому стрибку.

У статусі переможниці етапу Магучіх з першої спроби стрибнула на 1.98 м. Згодом, Ярослава перенесла планку на 2.02 і також у першій спробі встановила найкращий особистий результат сезону.

Раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола «золото» з результатом 2.01 м.

Зазначимо, що Магучіх, бронзова олімпійська призерка Токіо-2020, двічі зупинялася за крок від звання чемпіонки світу. У 2019 та 2022 роках вона вигравала срібні медалі.

Як повідомлялося, дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у Вроцлаві і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.

Крім того, українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка.

Теги: спорт Анна Рижикова Ярослава Магучіх Юлія Чумаченко Вікторія Ткачук медалі

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