Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)

Україна отримала першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка. Про це свідчать результати змагань.

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Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті (Угорщина).

Із першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15.00 метрів. Це другий найкращий результат у її кар'єрі та особистий рекорд за сезон.

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Випередити 28-річну хмельничанку, яка захопила лідерство зі старту змагань, вдалося лише олімпійській чемпіонці, триразовій чемпіонці світу та світовій рекордсменці Юлімар Рохас із Венесуели. В останній спробі вона стрибнула на 15.08.

Призові місця на чемпіонаті світу у потрійному стрибку:

Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.08 метра. Марина Бех-Романчук (Україна) – 15.00 метрів. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.96 метра.

Нагадаємо, що дві з чотирьох українок, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.

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До слова, олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк змагатиметься на Чемпіонаті світу з боротьби, який пройде 16-24 вересня у столиці Сербії, Белграді.

Як повідомлялося, українки сенсаційно вибороли перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу волейбольного чемпіонату Євро-2023.