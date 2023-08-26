Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)
Україна отримала першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка. Про це свідчать результати змагань.
Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті (Угорщина).
Із першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15.00 метрів. Це другий найкращий результат у її кар'єрі та особистий рекорд за сезон.
Випередити 28-річну хмельничанку, яка захопила лідерство зі старту змагань, вдалося лише олімпійській чемпіонці, триразовій чемпіонці світу та світовій рекордсменці Юлімар Рохас із Венесуели. В останній спробі вона стрибнула на 15.08.
Призові місця на чемпіонаті світу у потрійному стрибку:
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.08 метра.
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 15.00 метрів.
- Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.96 метра.
Нагадаємо, що дві з чотирьох українок, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.
До слова, олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк змагатиметься на Чемпіонаті світу з боротьби, який пройде 16-24 вересня у столиці Сербії, Белграді.
Як повідомлялося, українки сенсаційно вибороли перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу волейбольного чемпіонату Євро-2023.
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