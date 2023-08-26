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Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українська легкоатлетка виборола срібло на Чемпіонаті світу-2023 (відео)
Марина Бех-Романчук
фото: instagram.com/marynabekh

Україна отримала першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка. Про це свідчать результати змагань.

Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті (Угорщина).

Із першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15.00 метрів. Це другий найкращий результат у її кар'єрі та особистий рекорд за сезон.

Випередити 28-річну хмельничанку, яка захопила лідерство зі старту змагань, вдалося лише олімпійській чемпіонці, триразовій чемпіонці світу та світовій рекордсменці Юлімар Рохас із Венесуели. В останній спробі вона стрибнула на 15.08.

Призові місця на чемпіонаті світу у потрійному стрибку:

  1. Юлімар Рохас (Венесуела) – 15.08 метра.
  2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 15.00 метрів.
  3. Леяніс Перес Ернандес (Куба) – 14.96 метра.

Нагадаємо, що дві з чотирьох українок, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.

До слова, олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк змагатиметься на Чемпіонаті світу з боротьби, який пройде 16-24 вересня у столиці Сербії, Белграді. 

Як повідомлялося, українки сенсаційно вибороли перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу волейбольного чемпіонату Євро-2023. 

Теги: чемпіонат світу легка атлетика Марина Бех-Романчук

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