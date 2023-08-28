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Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тріумф Ярослави Магучіх і ракетна атака на Україну: головне за ніч
Ярослава Магучіх здолала планку в 2.01 м
Фото: Associated Press

Українка виборола «золото» на Чемпіонаті світу

Уночі 28 серпня більшість українських областей «червоніли» через запуск ворожих крилатих ракет. На Дніпропетровщині лунали вибухи. Водночас жителів Росії просиналися від «бавовни» в кількох областях. Тим часом українська легкоатлетка Ярослава Магучіх уперше в кар’єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 28 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетна атака на Україну

Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями почала ширитися повітряна тривога. Військові фіксували ймовірні пуски ворогом крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Майже через годину в більшості областей пролунав відбій небезпеки.

Під час тривоги ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

А пізніше вибухи під час повітряної тривоги прогриміли у Кривому Розі.

Тріумф Ярослави Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у Будапешті. Спортсменка виборола золоту медаль із результатом 2.01 м. 

Боротьба за «золото» розгорнулася між Магучіх, Оліслагерс, Паттерсон та британкою Морган Лейк. Усі вони перейшли позначку 1.97 м. Висоту 2.01 м змогла реалізувати лише Магучіх. Із дургої спроби вона повторила свій найкращий результат сезону та вийшла на перше місце.

«Бавовна» в РФ

У Москві вночі 28 серпня аеропорти «Внуково» і «Домодєдово» тимчасово закривалися на прийом і виліт літаків. Також вводився спеціальним режим «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють невідомі об’єкти.

Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі 28 серпня український безпілотник атакував Москву, але його нібито було збито. 

Крім того, «бавовна» вночі пролунала й у Брянській області РФ. Росіяни традиційно стверджують, що всі безпілотники збито.

Зеленський назвав умови для виборів-2024

Президент Володимир Зеленський хотів би провести президентські й парламентські вибори в Україні у 2024 році, однак для цього потрібні зміни в законодавстві, фінансування від партнерів та міжнародні спостерігачі навіть на фронті. Про це він сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Глава держави наолосив, що США та Європа мають забезпечити прозорість виборів і з цією метою направити в Україну своїх спостерігачів, у тому числі й на лінію фронту.

Гарантії безпеки для України від США

Договір зі Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки для України має бути схожий на ізраїльську модель. Це передбачає надання зброї, технологій, фінансів, тренування військових тощо. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук.

Також український лідер запевнив, що в разі зміни президента у США договір залишиться чинним, оскільки документ обов’язково має ратифікувати Конгрес, а в європейських країнах – їхні парламенти.

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Теги: росія США вибори Дніпропетровщина Ярослава Магучіх

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