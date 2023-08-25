Дві українки пройшли до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики

Спортсменки Магучіх і Геращенко пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту

До фіналу турніру вийшли 12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації

Дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту, що проходить у Будапешті.

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У відборі жіночих стрибків у висоту Україна була представлена чотирма спортсменками – найбільша кількість серед усіх дисциплін на ЧС-2023 для «синьо-жовтих». Серед них – лідерка світового рейтингу стрибків у висоту Ярослава Магучіх, а також Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Юлія Чумаченко.

У кваліфікації стрибків у висоту Магучіх претендувала на третій фінал світової першості. Натомість Чумаченко дебютувала на цьому рівні, а Геращенко та Левченко підходили до турніру після четвертого та 15-го місця на ЧС-2022.

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До фіналу турніру виходили усі стрибунки, які подолали висоту 1.94 м, або ж 12 найкращих спортсменок за підсумками кваліфікації.

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко змагалися у групі A, тоді як Ірина Геращенко й Юлія Чумаченко були представлені у групі B.

Геращенко, Левченко та Чумаченко розпочали змагання на висоті 1.80 метра, яку українки подолали у першій спробі.

Останньою серед українок боротьбу у кваліфікації розпочала Магучіх, яка стартувала на висоті 1.89 метра, коли всі українки зберігали шанси на вихід до фіналу ЧС-2023. Лідерка збірної України з першої спроби взяла цю планку.

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Першою серед українок припинила боротьбу за фінал Юлія Чумаченко, яка не змогла з трьох спроб взяти планку на висоті 1.89 метра.

На висоті 1.92 метра Магучіх подолала планку без помилок, натомість три спроби Левченко та Геращенко виявилися невдалими.

Завдяки результатам на висоті 1.80 м, 1.85 м та 1.89 м, які Геращенко брала з першої спроби, Ірина потрапила до фіналу за добором.

Зазначимо, фіналістками чемпіонату світу-2023 у стрибках у висоті стали: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (обидві – Україна), Елеонор Паттерсон, Нікола Оліслагерс (обидві – Австралія), Ламара Дістін (Ямайка), Морган Лейк (Велика Британія), Вашті Каннінгем (США), Єлена Куліченко (Кіпр), Лія Апостоловські (Словенія), Надєжда Дубовіцькая (Казахстан), Крістіна Гонзель (Німеччина), Солен Жикель (Франція).

До слова, фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2023 відбудеться у неділю, 27 серпня, в останній день турніру – початок о 21:00.

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