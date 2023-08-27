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Усик про перемогу над Дюбуа: Присвячую поєдинок моїй Україні та ЗСУ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Усик про перемогу над Дюбуа: Присвячую поєдинок моїй Україні та ЗСУ (відео)
Олександр Усик виголосив зворушливу промову після бою з Даніелем Дюбуа
фото: скриншот відео

Український боксер прокоментував свою блискучу перемогу у Вроцлаві

Український боксер Олександр Усик присвятив перемогу над британцем Даніелем Дюбуа Україні та Збройним силам України. Про це він сказав після поєдинку у польському Вроцлаві 27 серпня.

«Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ», – виголосив переможець.

Після цих слів глядачі вибухнули оваціями, а в фіналі переможно лунав наш український гімн.

Нагадаємо, що сьогодні український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа і вже вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Результат поєдинку вирішився в дев’ятому раунді. Після серії ударів Дюбуа вдруге опинився на підлозі. Британець намагався встати після нокдауну, але рефері просигналізував про неможливість продовжувати бій.

Напередодні бою Усик і Дюбуа відвідали церемонію зважування. Британець виявився важчим більш ніж на 5,5 кг. Вага Дюбуа 105,8 кг, а Усика – 100,2 кг.

Після зважування українець зазначив, що його не цікавить різниця у кілограмах: «Для мене різниця у вазі не має значення. Я боксер. Можливо, не такий важкий, як Даніель, але я маю інше – серце. Дорога Україно, я тебе люблю. Слава Україні».

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

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Теги: бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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