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    Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC

    Пояс буде розіграний між двома бійцями
    Ірландський боєць Конор Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC у легкій вазі. Як заявив президент організації Дана Уйат, буде розіграний титул в бою між «регулярним» чемпіоном Тоні Фергюсоном і претендентом Хабібом Нурмагомедовым. «Я говорив, що переможець бою стане безперечним чемпіоном. Конор не вирішив, коли
    • Вчора, 21:12
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    Конор Макгрегор. Фото:&nbsp;Bloodandsweat
    Конор Макгрегор. Фото: Bloodandsweat

    Пояс буде розіграний між двома бійцями

    Ірландський боєць Конор Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC у легкій вазі.

    Як заявив президент організації Дана Уйат, буде розіграний титул в бою між «регулярним» чемпіоном Тоні Фергюсоном і претендентом Хабібом Нурмагомедовым.

    «Я говорив, що переможець бою стане безперечним чемпіоном. Конор не вирішив, коли повернеться, – то він хоче в серпні, у вересні. Це триває вже два роки, але вагова категорія повинна йти далі», – заявив глава UFC.

    Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон стане головною подією турніру UFC 223, який відбудеться 7 квітня в Брукліні.

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