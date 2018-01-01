Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC
- Вчора, 21:12
-
Розсилка
Конор Макгрегор. Фото: Bloodandsweat
Пояс буде розіграний між двома бійцями
Ірландський боєць Конор Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC у легкій вазі.
Як заявив президент організації Дана Уйат, буде розіграний титул в бою між «регулярним» чемпіоном Тоні Фергюсоном і претендентом Хабібом Нурмагомедовым.
«Я говорив, що переможець бою стане безперечним чемпіоном. Конор не вирішив, коли повернеться, – то він хоче в серпні, у вересні. Це триває вже два роки, але вагова категорія повинна йти далі», – заявив глава UFC.
Нагадаємо, бій Нурмагомедов – Фергюсон стане головною подією турніру UFC 223, який відбудеться 7 квітня в Брукліні.