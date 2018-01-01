Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC

Пояс буде розіграний між двома бійцями

Ірландський боєць Конор Макгрегор офіційно позбавлений чемпіонського пояса UFC у легкій вазі. Як заявив президент організації Дана Уйат, буде розіграний титул в бою між «регулярним» чемпіоном Тоні Фергюсоном і претендентом Хабібом Нурмагомедовым. «Я говорив, що переможець бою стане безперечним чемпіоном. Конор не вирішив, коли