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    МакГрегор влаштував перепалку з Нурмагомедовим (фото)

    Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року
    Чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор прокоментував недавній виступ Хабіба Нурмагомедова на UFC 219. Напередодні російський боєць одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-25, 30-24) розгромив Едсона Барбозу, чим підтвердив свої претензії на титульний бій з Макгрегором або ж з тимчасовим чемпіоном Тоні Фергюсоном. МакГрегор на своїй сторінці в
    • Сьогодні, 18:26
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    Конор МакГрегор. Фото: Getty Images
    Конор МакГрегор. Фото: Getty Images

    Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року

    Чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор прокоментував недавній виступ Хабіба Нурмагомедова на UFC 219.

    Напередодні російський боєць одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-25, 30-24) розгромив Едсона Барбозу, чим підтвердив свої претензії на титульний бій з Макгрегором або ж з тимчасовим чемпіоном Тоні Фергюсоном.

    МакГрегор на своїй сторінці в Твіттері порівняв виступ Нурмагомедова в бою з Барбозою з «собачим лайном». Росіянин порадив Конору заткнутися і додав емодзі із зображенням півня.

    Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року, коли на UFC 205 технічним нокаутом розібрався з Едді Альваресом. Настільки тривала пауза в змаганнях пов'язана з грошовим боєм за правилами боксу проти Флойда Мейвезера.

    Джерело: sportarena.com

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