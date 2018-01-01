МакГрегор влаштував перепалку з Нурмагомедовим (фото)

Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року

Чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор прокоментував недавній виступ Хабіба Нурмагомедова на UFC 219. Напередодні російський боєць одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-25, 30-24) розгромив Едсона Барбозу, чим підтвердив свої претензії на титульний бій з Макгрегором або ж з тимчасовим чемпіоном Тоні Фергюсоном. МакГрегор на своїй сторінці в



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Конор МакГрегор. Фото: Getty Images

Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року

Чемпіон UFC у легкій вазі Конор МакГрегор прокоментував недавній виступ Хабіба Нурмагомедова на UFC 219.

Напередодні російський боєць одноголосним рішенням суддів (30-25, 30-25, 30-24) розгромив Едсона Барбозу, чим підтвердив свої претензії на титульний бій з Макгрегором або ж з тимчасовим чемпіоном Тоні Фергюсоном.

МакГрегор на своїй сторінці в Твіттері порівняв виступ Нурмагомедова в бою з Барбозою з «собачим лайном». Росіянин порадив Конору заткнутися і додав емодзі із зображенням півня.

Конор МакГрегор не з'являвся в октагоні з листопада 2016-го року, коли на UFC 205 технічним нокаутом розібрався з Едді Альваресом. Настільки тривала пауза в змаганнях пов'язана з грошовим боєм за правилами боксу проти Флойда Мейвезера.

Джерело: sportarena.com