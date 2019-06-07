СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)



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Тренерка впіймалася на гарячому Служба безпеки України

Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди

Співробітники головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ викрили на хабарі головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.

Оперативники спецслужби встановили, що службовець, яка також є співробітником державної установи «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту України, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ. За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.