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    Новини

    СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)

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    Тренерка впіймалася на гарячому - СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)
    Тренерка впіймалася на гарячому
    Служба безпеки України

    Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди

    Співробітники головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ викрили на хабарі головного тренера національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності.

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    Оперативники спецслужби встановили, що службовець, яка також є співробітником державної установи «Укрспортзабезпечення» Міністерства молоді та спорту України, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ. За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах.

    Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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    СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)
    СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)
    СБУ зловила на хабарі тренера збірної України (фото)
    Служба безпеки України

    Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

    Триває досудове розслідування.

    Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

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