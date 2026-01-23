Мандзин приніс Україні перший масстарт сезону на Кубку світу з біатлону

Для Віталія Мандзина ця гонка стане п'ятим масстартом на рівні Кубка світу чи чемпіонату світу

Український біатлоніст вдало провів коротку індивідуальну гонку в Чехії

Український біатлоніст уперше у цьому сезоні змагатиметься у гонці із масовим стартом на етапах Кубка світу 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Він зміг відібратися до масстарту на шостому етапі змагань у чеському Новому Месті. Це вагоме досягнення для «синьо-жовтих», адже до цього моменту жодному українському спортсмену не вдавалося потрапити до числа 30 найкращих для участі в цій престижній дисципліні у поточному сезоні Кубка світу. Вдалося досягнути цього результату завдяки короткій індивідуальній гонці, де він фінішував на 15-му місці. Цей результат дозволив йому повторити власний рекорд сезону та здобути необхідну кількість очок для проходження за квотою найкращих біатлоністів етапу.

Ситуація із заявкою на масстарт у Новому Месті виявилася незвичною через наближення Олімпійських ігор-2026. Оскільки чеський етап є останнім великим стартом перед головними іграми чотириріччя, багато лідерів світового біатлону вирішили пропустити ці змагання заради підготовки у високогіррі. Через відсутність лідерів загального заліку, лише 18 біатлоністів пройшли до масстарту за основним критерієм (яким є топ-25 класифікації Кубка світу), що відкрило шлях для добору ще 12 спортсменів за результатами безпосередньо в Новому Месті.

Чоловіча гонка відбудеться в неділю, 25 січня, о 16:15 за київським часом. На жаль, жіноча частина української збірної не змогла підтримати успіх Віталія – у жіночому масстарті представниць України не буде. Після завершення чеського етапу біатлоністи матимуть короткий відпочинок перед стартом Олімпійських Ігор-2026, що триватимуть із 8 по 21 лютого.

Нагадаємо, збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026.

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної.

На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.