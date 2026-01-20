Головна Спорт Новини
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
фото: Biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

До складу увійшли п'ять біатлоністок

Збірна України з біатлону визначилася зі складом жіночої команди на Олімпіаду-2026. Як інформує «Главком», його повідомив старший тренер команди Микола Зоц у коментарі для «Суспільне Спорт».

До складу увійшли п'ять біатлоністок, ще одну візьмуть до складу як запасну за підсумками виступів на чемпіонаті Європи.

Склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2026: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олена Городна, Олександра Меркушина.

Ще одну біатлоністку збірна України повезе на Олімпіаду у статусі запасної. На потрапляння до складу претендують три біатлоністки: Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина, однак остаточне рішення щодо них ухвалять після чемпіонату Європи.

«Вони їдуть на чемпіонат Європи, але якщо, не дай Бог, щось станеться, якийсь випадок, то тоді можна буде замінити. Але ті п'ять біатлоністок, яких я назвав [в основу], їдуть на Олімпіаду», – сказав Зоц.

