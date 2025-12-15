Скандальний блогер Тейт не виключає проведення бою з Усиком

Слухання справи Тейта відбудеться наступного року, тому в нього ще лишається час вийти на ринг

Американцю може допомогти досвід в кікбоксингу

Відомий блогер і колишній кікбоксер Ендрю Тейт, який готується до свого боксерського дебюту 20 грудня проти чемпіона Misfits у надважкій вазі Чейза Демура, розповів про свої амбіції у професійному боксі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Seconds Out.

Тейт заявив, що не відчуває страху перед можливістю поразки і не боїться битися з будь-ким, оскільки хоче максимально використати свою «молодість» (йому 39 років) у спорті: «Я не боюся програшу. Я не думаю про програш. Це мене не хвилює. Я був би щиро незадоволений собою як чоловіком, якби боявся битися, а я не боюся битися з ким завгодно... Звичайно хотів би перейти в профі, чому б і ні? Майбутнє відкрите для мене, і доки я вірю, що здатний на щось, я знаю, що є багато грошей, які можна заробити»

Коментуючи можливі поєдинки проти провідних імен надважкої ваги, таких як Олександр Усик, Фабіо Вордлі, Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі, Тейт висловив велику повагу до цих спортсменів: «Так, це будуть важкі бої. Я не кажу, що я б цього не зробив. Я люблю виявляти велику повагу до людей, які віддані своїй справі. І всі ці імена, які ти щойно назвав, – це чоловіки, яких я поважаю. Я поважаю їхню відданість. Я поважаю їхні здібності. Якби мені колись довелося битися проти них, я б зробив усе можливе, щоб перемогти. Але я занадто поважаю їх, щоб сидіти тут і зарозуміло казати, що я точно їх нокаутую. Це було б несправедливо».

Тейт відомий своїми мізогінічними поглядами та неодноразовими образами жінок. Він входить до прошарку «меносфери» – представників ультрамаскулінних спільнот.

Нагадаємо, що скандального бізнес-коуча, екскікбоксера та інтернет-знаменитість Ендрю Тейта три роки тому затримали в Румунії за підозрою у торгівлі людьми, згвалтуваннях та створенні ОЗУ. Його вирахували через суперечку в мережі з 19-річною екоактивісткою Гретою Тунберг.