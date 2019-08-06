Моурінью заявив, що в 56 років все ще відчуває себе дитиною



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Жозе Моурінью

Жозе був звільнений з поста головного тренера «Манчестер Юнайтед» в середині грудня 2018 року

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью розповів, що за час відпочинку від футболу він багато часу присвятив самоаналізу.

«У мене немає ніякого жалю. Ви завжди можете подумати: «О, якби я знав це, тоді зміг би це зробити», але я прекрасно провів час. Мені 56 років, я все ще дитина. Чарльз Дарвін навчив мене, що кращий - це той, хто краще за всіх пристосовується до змін. Зміни не завжди на краще, іноді зміни на гірше. Але важливо розуміти зміни і пристосовуватися до них, і я дійсно думаю про це зараз», - цитує Sky Sports Моурінью.

Жозе був звільнений з поста головного тренера «Манчестер Юнайтед» в середині грудня 2018 року. Раніше він очолював лондонський «Челсі», мадридський «Реал», міланський «Інтер», «Порту», «Уніан Лейрію» і лісабонську «Бенфіки».

Джерело: Чемпионат.com